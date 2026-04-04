UP Government: रबी खरीद 2026-27 शुरू, किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य, लक्ष्य तय

UP Government Rabi Procurement Plan 2026-27: उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए दलहन और तिलहन फसलों की खरीद को लेकर व्यापक रणनीति तैयार करते हुए लक्ष्यों का विस्तृत आवंटन जारी कर दिया है। इस योजना के तहत किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दिलाने के लिए तूर (अरहर), चना, मसूर और लाही-सरसों की बड़े पैमाने पर खरीद की जाएगी।

