Bijli Bill Rahat Yojana: ए.के. शर्मा ने दी राहत, ‘बिजली बिल राहत योजना 2025’ में उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज माफी

Bijli Bill Rahat Yojna 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने रविवार को “बिजली बिल राहत योजना 2025” लागू करने की घोषणा की। इस योजना से उन उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा, जिन्होंने लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं किया है या कभी भुगतान नहीं किया (Never Paid व Long Unpaid उपभोक्ता)। यह घोषणा लखनऊ के संगम सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान की गई, जिसमें अपर मुख्य सचिव नरेंद्र भूषण, चेयरमैन आशीष गोयल और एमडी पंकज कुमार भी उपस्थित रहे।