नवरात्र में भक्ति के साथ नारी शक्ति का संदेश! देवी मंदिरों में गूंजेंगे गीत, 78 कलाकारों को मिलेगा मंच

नवरात्र के दौरान होने वाले इन आयोजनों से प्रदेश की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की उम्मीद है। देवी गीत उत्तर भारत की लोक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय गायन शैलियों को सार्वजनिक मंच मिलने के साथ कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर भी मिलेगा। सरकार की इस पहल का एक महत्वपूर्ण पक्ष धार्मिक पर्यटन और स्थानीय सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना भी है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भागीदारी के बीच आयोजित होने वाले कार्यक्रम क्षेत्रीय कला और परंपराओं को नई पहचान देने में मदद कर सकते हैं। अब आयोजन की तैयारियों और कलाकारों की प्रस्तुतियों के जरिए यह पहल जमीन पर किस तरह आकार लेती है, इस पर नजर रहेगी।