MBBS Doctors Recruitment: 25 से अधिक MBBS डॉक्टरों की भर्ती मंजूर, दिसंबर में जारी होगा विज्ञापन

MBBS Doctors Hiring: राजधानी लखनऊ में सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। जिला स्वास्थ्य समिति ने 25 से अधिक MBBS डॉक्टरों की सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है। संबंधित विभाग दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक इसका विज्ञापन जारी करेगा, जिसके बाद आवेदन प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। सीएमओ डॉ. एन बी सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए यह भर्ती बेहद आवश्यक थी और इसी माह पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है।