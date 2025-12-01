MBBS Doctors Recruitment: 25 से अधिक MBBS डॉक्टरों की भर्ती मंजूर, दिसंबर में जारी होगा विज्ञापन

जिला स्वास्थ्य समिति ने 25 से अधिक पदों पर नियुक्ति को दी मंजूरी, दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक विज्ञापन जारी होने की उम्मीद (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group)
MBBS Doctors Hiring: राजधानी लखनऊ में सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। जिला स्वास्थ्य समिति ने 25 से अधिक MBBS डॉक्टरों की सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है। संबंधित विभाग दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक इसका विज्ञापन जारी करेगा, जिसके बाद आवेदन प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। सीएमओ डॉ. एन बी सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए यह भर्ती बेहद आवश्यक थी और इसी माह पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है।
लखनऊ जैसे बड़े और घनी आबादी वाले जिले में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी लंबे समय से लोगों की परेशानी का कारण बनी हुई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और जिला अस्पतालों से लगातार रिपोर्ट भेजी जा रही थीं कि मरीज बढ़ रहे हैं लेकिन डॉक्टरों की संख्या सीमित है। कई अस्पताल ऐसे भी हैं जहां MBBS डॉक्टरों के पद सालों से रिक्त पड़े हैं, जिसके चलते ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपचार प्रभावित हो रहा था। स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षण में यह गंभीर स्थिति सामने आने के बाद इन पदों को तुरंत भरने पर सहमति बनाई गई।
भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियुक्ति वास्तविक जरूरत के अनुरूप हो, जिला स्वास्थ्य समिति ने शहर के सभी सरकारी अस्पतालों से खाली पदों का डाटा प्रस्तुत करने को कहा था। सीएमओ कार्यालय के मुताबिक, यह रिकॉर्ड पिछले सप्ताह जमा हो चुका है और उसी आधार पर 25 से अधिक पदों को मंजूरी दी गई है। सूत्रों का कहना है कि कुछ अस्पतालों में एक या दो डॉक्टर पूरे केंद्र का भार संभाल रहे थे, जो कि स्वास्थ्य मानकों के बिल्कुल विपरीत है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, भर्ती का विज्ञापन 10 से 15 दिसंबर के बीच जारी किया जाएगा। विज्ञापन में निम्न बिंदु शामिल होंगे—
अधिकांश पद संविदा (Contract basis) पर भरे जाने की संभावना है, लेकिन कुछ स्थायी पदों के लिए भी प्रस्ताव भेजा गया है।
सीएमओ कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि विभाग का लक्ष्य दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक पूरी प्रक्रिया समाप्त करना है ताकि नए वर्ष में सभी पदों पर डॉक्टर उपलब्ध हो सकें। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए यह कदम आवश्यक माना जा रहा है। सीएमओ डॉ. एन बी सिंह ने कहा कि लखनऊ जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। डॉक्टरों की कमी को तुरंत पूरा करने के लिए इस भर्ती को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। विज्ञापन इसी महीने जारी होगा और नियुक्तियां भी जल्द पूरी की जाएंगी।
