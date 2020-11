9वीं से 12वीं के बाद यूपी में अब 17 नवंबर से खुलेंगी यह कक्षाएं, फीस को लेकर भी आदेश जारी

दिवाली (Diwali) के बाद अब चरणबद्ध तरीके से अन्य कक्षाएं भी खोलने की यूपी सरकार (UP Government) की तैयारी है।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना (Coronavirus in UP) का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ। ऐसे में स्कूलों (Schools) को भी पूरी तरह नहीं खोला गया है, हालांकि कक्षा नौ से बारहवीं तक की कक्षाएं दो शिफ्ट में जरूरी गाइडलाइन्स (Covid Guidelines) के साथ शुरू की जा चुकी हैं, लेकिन छात्रों की संख्या कम ही दिख रही हैं। अब चरणबद्ध तरीके से अन्य कक्षाएं भी खोलने की यूपी सरकार (UP Government) की तैयारी है। इस कड़ी में अब बीए, बीकॉम व बीएससी यानी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए युनिवर्सिटीज व शिक्षक संस्थानों को खोला जाएगा। दिवाली के बाद 17 नवम्बर से इन्हें शुरू करने का आदेश जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने इसको लेकर जानकारी दी।

UP Bypolls Result: देखें सभी प्रत्याशियों का Report Card, जानें किसे मिले कितने वोट, कहां रहा जीत का बड़ा अंतर



डिप्टी सीएम ने कहा कि छात्र-छात्राओं की सेहत सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए अभी स्कूलों को पूरी तरह नहीं खोला जा रहा है। कक्षा नौ से 12वीं की कक्षाएं स्कूलों में शुरू हो चुकी हैं। जहां सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, थर्मल स्कैनर व अन्य जरूरी कोविड गाइडलाइन्स का पालन किया जा रहा है। अब 17 नवम्बर से बीए, बीकॉम व बीएससी यानी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए युनिवर्सिटीज को खोलने का निर्णय लिया गया है। हमारा मकसद है बच्चों की पूरी सुरक्षा के साथ उनके अध्य्यन का कार्य पूरा हो।

ये भी पढ़ें- यूपी को यह हुआ क्या? कहीं धूल है तो कहीं धुआं-धुआं! सीएम योगी ने दिए यह निर्देश

नहीं बढ़ेगी फीस-

डिप्टी सीएम ने कहा कि अभिभावकों की समस्याएं जायज हैं। ऐसे में स्कूलों की फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। वहीं किसी भी अभिभावक को तिमाही व छमाही की फीस देने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। साथ ही स्कूल ट्रांसपोर्ट का भी पैसा नहीं लिया जाएगा।