UP Holiday: लखनऊ मंडल समेत UP में दिवाली पर स्कूलों की लंबी छुट्टी, Yogi सरकार का बड़ा ऐलान: जानिए कब-कब रहेंगे बंद

UP Holiday: इस दिवाली UP में स्कूलों के लिए लंबी छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। UP Government ने आदेश जारी करते हुए 31 अक्टूबर को दिवाली, 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा, और 3 नवंबर को भाई दूज पर स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। यह बदलाव तब आया जब पंचांग के आधार पर 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाने का निर्णय लिया गया। योगी सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के छात्रों को विशेष छुट्टियों का मौका मिला है।