UP Home Guard Exam 2026: यूपी में होमगार्ड परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच, 25 लाख अभ्यर्थियों के लिए हाई अलर्ट व्यवस्था

UP Home Guard Exam Security: उत्तर प्रदेश में होने जा रही होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। “पारदर्शी एवं नकलविहीन भर्ती” के अपने संकल्प को मजबूत करते हुए योगी सरकार ने इस बार सुरक्षा के ऐसे कड़े इंतजाम किए हैं, जो अब तक की परीक्षाओं में अभूतपूर्व माने जा रहे हैं। 25, 26 और 27 अप्रैल को आयोजित होने वाली इस लिखित परीक्षा में प्रदेशभर से 25.32 लाख से अधिक अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। 41,424 पदों के लिए आयोजित इस भर्ती परीक्षा के लिए 1053 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां दो पालियों में परीक्षा संपन्न कराई जाएगी।