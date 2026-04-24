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UP Home Guard Exam 2026: यूपी में होमगार्ड परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच, 25 लाख अभ्यर्थियों के लिए हाई अलर्ट व्यवस्था

UP Home Guard Exam: यूपी में होमगार्ड भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच होगी। 25 लाख अभ्यर्थियों के लिए 1053 केंद्र बनाए गए हैं, नकल रोकने को सीसीटीवी, बायोमेट्रिक और सख्त जांच व्यवस्था लागू रहेगी।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 24, 2026

अभूतपूर्व सुरक्षा में होगी होमगार्ड लिखित परीक्षा: 25 लाख अभ्यर्थियों के लिए 1053 केंद्रों पर कड़े इंतजाम (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

अभूतपूर्व सुरक्षा में होगी होमगार्ड लिखित परीक्षा: 25 लाख अभ्यर्थियों के लिए 1053 केंद्रों पर कड़े इंतजाम (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

UP Home Guard Exam Security: उत्तर प्रदेश में होने जा रही होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। “पारदर्शी एवं नकलविहीन भर्ती” के अपने संकल्प को मजबूत करते हुए योगी सरकार ने इस बार सुरक्षा के ऐसे कड़े इंतजाम किए हैं, जो अब तक की परीक्षाओं में अभूतपूर्व माने जा रहे हैं। 25, 26 और 27 अप्रैल को आयोजित होने वाली इस लिखित परीक्षा में प्रदेशभर से 25.32 लाख से अधिक अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। 41,424 पदों के लिए आयोजित इस भर्ती परीक्षा के लिए 1053 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां दो पालियों में परीक्षा संपन्न कराई जाएगी।

सीएम योगी के सख्त निर्देश: नकल पर जीरो टॉलरेंस

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएं।

हर स्तर पर कड़ी निगरानी

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष एस.बी. शिरडकर ने बताया कि परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक जिले में अपर पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस उपायुक्त स्तर के नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। हर 240 अभ्यर्थियों पर एक निरीक्षक या उप निरीक्षक नियुक्त किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम निगरानी करेगी। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और नियंत्रित वातावरण में संपन्न हो।

डबल लॉक सिस्टम में सुरक्षित प्रश्नपत्र

  • प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए “डबल लॉक” प्रणाली लागू की गई है।प्रश्नपत्र कोषागार में दोहरी सुरक्षा में रखे गए हैंदोनों चाबियां अलग-अलग अधिकारियों के पास होंगीस्ट्रॉन्ग रूम में 24 घंटे बिजली, इंटरनेट और अग्निशमन व्यवस्था उपलब्ध रहेगी
  • प्रश्नपत्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए विशेष रूट मैप तैयार किया गया है और इसके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्वाभ्यास भी कराया गया है।

सैनिटाइज किए गए परीक्षा केंद्र

  • सभी परीक्षा केंद्रों का गहन निरीक्षण और सैनिटाइजेशन किया गया है।
  • छत, गैलरी, मैदान और वॉशरूम तक की जांचकिसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या संदिग्ध वस्तु की तलाशपूरे परिसर को सुरक्षा मानकों के अनुसार तैयार किया गया
  • इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि परीक्षा केंद्र पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित हों।

सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी

  • हर परीक्षा केंद्र और स्ट्रॉन्ग रूम में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निरंतर निगरानी की जाएगी।
  • लाइव मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जाएगीकिसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई होगीरिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाएगा
  • यह तकनीकी निगरानी परीक्षा की पारदर्शिता को और मजबूत बनाएगी।

अभ्यर्थियों के लिए सख्त गाइडलाइन

  • परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए सख्त नियम निर्धारित किए गए हैं:
  • केवल एडमिट कार्ड, वैध पहचान पत्र और पेन लाने की अनुमतिघड़ी, मोबाइल, ब्लूटूथ सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधितपरीक्षा कक्ष में अनुशासन का कड़ाई से पालन
  • कक्ष निरीक्षकों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

एंट्री पर होगी सघन चेकिंग

  • परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियों की सघन जांच की जाएगी।
  • हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से स्कैनिंगमहिला अभ्यर्थियों की जांच महिला पुलिसकर्मियों द्वाराबंद परिसर में गोपनीयता के साथ जांच
  • यह व्यवस्था नकल की किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए की गई है।

आधार आधारित ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक सत्यापन

  • नकल और इंपर्सनेशन रोकने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया गया है।
  • अभ्यर्थियों को आधार आधारित ई-केवाईसी से गुजरना होगाकेंद्रों पर आइरिस बायोमेट्रिक डेस्क स्थापित की जाएंगीहर अभ्यर्थी की पहचान का डिजिटल सत्यापन किया जाएगा
  • इससे फर्जी अभ्यर्थियों की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी सुरक्षा

  • परीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के आवागमन को देखते हुए रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भी विशेष व्यवस्था की गई है।
  • भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनातट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देशयात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम

आपात स्थिति के लिए तैयारियां

  • परीक्षा केंद्रों के आसपास यूपी-112 की गाड़ियां और एम्बुलेंस तैनात रहेंगी।
  • किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध होगीस्वास्थ्य सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया है

सोशल मीडिया पर भी नजर

  • अफवाहों और भ्रामक जानकारी को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
  • फर्जी खबर फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाईआधिकारिक सूचना चैनलों के माध्यम से अपडेट जारी

पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की ओर बड़ा कदम

यह पूरी व्यवस्था योगी सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पिछले वर्षों में भर्ती परीक्षाओं में सामने आई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए इस बार सुरक्षा के स्तर को कई गुना बढ़ाया गया है।

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण संदेश

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचे.सभी नियमों का पालन करें.किसी भी अवैध गतिविधि से दूर रहें .

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Published on:

24 Apr 2026 11:24 pm

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