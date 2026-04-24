UP Home Guard Exam 2026: यूपी में होमगार्ड परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच, 25 लाख अभ्यर्थियों के लिए हाई अलर्ट व्यवस्था

अभूतपूर्व सुरक्षा में होगी होमगार्ड लिखित परीक्षा: 25 लाख अभ्यर्थियों के लिए 1053 केंद्रों पर कड़े इंतजाम (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
UP Home Guard Exam Security: उत्तर प्रदेश में होने जा रही होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। “पारदर्शी एवं नकलविहीन भर्ती” के अपने संकल्प को मजबूत करते हुए योगी सरकार ने इस बार सुरक्षा के ऐसे कड़े इंतजाम किए हैं, जो अब तक की परीक्षाओं में अभूतपूर्व माने जा रहे हैं। 25, 26 और 27 अप्रैल को आयोजित होने वाली इस लिखित परीक्षा में प्रदेशभर से 25.32 लाख से अधिक अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। 41,424 पदों के लिए आयोजित इस भर्ती परीक्षा के लिए 1053 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां दो पालियों में परीक्षा संपन्न कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएं।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष एस.बी. शिरडकर ने बताया कि परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक जिले में अपर पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस उपायुक्त स्तर के नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। हर 240 अभ्यर्थियों पर एक निरीक्षक या उप निरीक्षक नियुक्त किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम निगरानी करेगी। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और नियंत्रित वातावरण में संपन्न हो।
यह पूरी व्यवस्था योगी सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पिछले वर्षों में भर्ती परीक्षाओं में सामने आई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए इस बार सुरक्षा के स्तर को कई गुना बढ़ाया गया है।
अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचे.सभी नियमों का पालन करें.किसी भी अवैध गतिविधि से दूर रहें .
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग