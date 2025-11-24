Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

CM Yogi Instructions: सीएम योगी के निर्देश पर UP में प्रदेशव्यापी सत्यापन अभियान तेज, नेपाल बॉर्डर और बड़े शहरों में बढ़ी सख्ती

UP Security Nepal Border Security: उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान और सत्यापन अभियान को तेज कर दिया है। सीएम योगी के निर्देश पर सीमावर्ती जिलों से लेकर बड़े शहरों तक व्यापक जांच शुरू हो गई है। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना, सामाजिक सामंजस्य बनाए रखना और राज्य के संसाधनों पर बढ़ते दबाव को कम करना है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 24, 2025

यूपी में अवैध विदेशी नागरिकों पर शिकंजा कसा, सीमावर्ती जिलों और शहरों में तेज़ी से चल रहा सत्यापन अभियान (फोटो सोर्स : Patrika)

यूपी में अवैध विदेशी नागरिकों पर शिकंजा कसा, सीमावर्ती जिलों और शहरों में तेज़ी से चल रहा सत्यापन अभियान (फोटो सोर्स : Patrika)

UP Intensifies Crackdown: देश की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक सामंजस्य और संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान को लेकर लगातार सक्रिय हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य भर में एक व्यापक सत्यापन अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी जिलों में प्रशासन और पुलिस अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान, दस्तावेजों की जांच और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया को गति दे रहे हैं।

उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति इसे इस अभियान का महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है। राज्य आठ अन्य राज्यों से घिरा हुआ है और नेपाल के साथ खुली सीमा साझा करता है। यही कारण है कि यूपी में अवैध प्रव्रजन, फर्जी पहचान और घुसपैठ के जोखिम वर्षों से अधिक रहे हैं। सरकार का मानना है कि सख्त और व्यवस्थित सत्यापन न केवल सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है, बल्कि सामाजिक संतुलन और राज्य के संसाधनों की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।

नेपाल बॉर्डर से लेकर बड़े शहरों तक सघन जांच

प्रदेश के सीमावर्ती जनपद,महराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, पीलीभीत आदि लंबे समय से अवैध प्रवेश, फर्जी दस्तावेजों और संदिग्ध गतिविधियों के संभावित केंद्र माने जाते रहे हैं। इसलिए इन जिलों में पुलिस, खुफिया विभाग तथा SSB मिलकर लगातार अभियान चला रहे हैं। इसके साथ ही लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी और कानपुर जैसे महानगरों में भी विदेशी नागरिकों के दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। इन शहरों में रोजगार, शिक्षा और व्यवसाय के बढ़ते अवसरों के कारण अवैध रहवासियों की संख्या अधिक होने की आशंका रहती है। अधिकारियों के अनुसार सघन जांच अभियान का उद्देश्य निर्दोष नागरिकों को परेशान करना नहीं, बल्कि उन व्यक्तियों की पहचान करना है जो बिना वैध दस्तावेज़ों के रह रहे हैं या फर्जी पहचान बनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

अवैध विदेशी नागरिकों की चुनौती: सुरक्षा से रोजगार तक असर

भारत में अवैध विदेशी नागरिकों की संख्या को लेकर कई बार संसद में चर्चा होती रही है। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 2016 में बताया था कि देश में लगभग दो करोड़ अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी मौजूद हो सकते हैं। अगस्त 2017 में उन्होंने संसद को यह भी सूचित किया कि देश में रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या 40,000 से अधिक हो सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अवैध विदेशी नागरिकों की मौजूदगी का सबसे सीधा प्रभाव

कानून-व्यवस्था,सामाजिक सद्भाव,सरकारी योजनाओं,और स्थानीय रोजगार पर पड़ता है। कई बार फर्जी पहचान बनाकर ये लोग सरकारी लाभों का उपयोग करते हैं, जिससे असली पात्र वंचित रह जाते हैं। संसाधनों का बोझ बढ़ने से महानगरों में आवास, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार पर दबाव और बढ़ जाता है। नोएडा, गाजियाबाद और राजधानी लखनऊ जैसे शहर इस चुनौती को सबसे अधिक महसूस करते हैं, जहां पहले से तेज़ी से बढ़ती आबादी और सीमित संसाधनों के बीच अवैध बसावट का असर और गंभीर हो जाता है।

सीएम योगी का कड़ा रुख, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश

  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी पुलिस कप्तानों
  • जिलाधिकारियों और खुफिया एजेंसियों को निर्देश दिया है कि विदेशी नागरिकों के वीजा, पासपोर्ट, पहचान पत्र और निवास अवधि का परीक्षण किया जाए। 
  • फर्जी पहचान पत्र बनाने या उपयोग करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए
  • संवेदनशील स्थानों पर सतत निगरानी रखी जाए
  • किसी भी निर्दोष व्यक्ति को अनावश्यक परेशानी न दी जाए
  • अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, जो सत्यापन अभियान की प्रगति पर प्रतिदिन रिपोर्ट भेजे।

अस्थायी डिटेंशन सेंटर स्थापित करने की तैयारी

राज्य सरकार ऐसे विदेशी नागरिकों के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर स्थापित कर रही है, जिनकी नागरिकता या दस्तावेजों की जांच लंबित है। इन केंद्रों में व्यक्ति को सुरक्षित रखा जाएगा। जांच पूरी होने तक निगरानी में रखा जाएगा। आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह व्यवस्था प्रशासन को बिना व्यवधान जांच प्रक्रिया पूरी करने में मदद करेगी। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सुरक्षा के साथ-साथ मानवाधिकारों के सम्मान को भी ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

सामाजिक सामंजस्य और सुरक्षा का संतुलित प्रयास

सरकारी अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि यह अभियान किसी भी समुदाय, क्षेत्र या व्यक्ति को लक्षित करने के लिए नहीं है। यह पूरी तरह सुरक्षा, सत्यापन और प्रशासनिक सुधार पर आधारित प्रयास है। प्रदेश सरकार का मानना है कि अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान कानून-व्यवस्था को स्थिर रखने, सामाजिक सद्भाव बनाए रखने,और सीमित संसाधनों के उचित उपयोग के लिए अनिवार्य है। यूपी पुलिस और प्रशासन के संयुक्त अभियान से उम्मीद की जा रही है कि फर्जी पहचान का नेटवर्क टूटेगा। घुसपैठ पर रोक लगेगी और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में राज्य अधिक सक्षम बनेगा। 

नागरिकों से सहयोग की अपील

अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना दें। किरायेदार सत्यापन अनिवार्य रूप से कराएं। ग़लत दस्तावेजों वाले व्यक्तियों की जानकारी पुलिस को दें। यह अभियान तब अधिक प्रभावी होगा जब जनता सक्रिय सहयोग करेगी।

ये भी पढ़ें

SIR की डेडलाइन करीब, नहीं पहुंच रहे बीएलओ; नोएडा में 60 पर FIR, बहराइच में दो सस्पेंड
नोएडा
UP में SIR के दौरान लापरवाही पर सख्ती: नोएडा में 60 से अधिक BLO पर FIR, बहराइच में दो निलंबित, एक पर आपराधिक केस (फोटो सोर्स : News Whatsapp Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 10:59 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / CM Yogi Instructions: सीएम योगी के निर्देश पर UP में प्रदेशव्यापी सत्यापन अभियान तेज, नेपाल बॉर्डर और बड़े शहरों में बढ़ी सख्ती

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Cold Wave: ठंडी पछुआ हवाओं से यूपी में बढ़ी सर्दी, अगले दिनों में तापमान गिरेगा और कोहरा रहेगा घना

अगले 4–5 दिन तापमान में और गिरावट की संभावना (फोटो सोर्स : Patrika)
लखनऊ

UP DElEd Admission 2025: डीएलएड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, 15 दिसंबर तक भर सकेंगे फॉर्म

UP DElEd Admission 2025
शिक्षा

UP Crime: सिपाही पर नर्सिंग छात्रा का आरोप, शादी का झांसा देकर पांच साल शोषण, इनकार के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा

सिपाही पर नर्सिंग छात्रा का गंभीर आरोप: 5 साल तक शादी का झांसा देकर बनाता रहा संबंध (फोटो सोर्स :X news group)
लखनऊ

Yogi Government: ऊर्जा प्रबंधन में यूपी बना मिसाल: छह साल से स्थिर बिजली दरें, सौर ऊर्जा में रिकॉर्ड प्रगति

छह साल स्थिर बिजली दरों से यूपी में ऊर्जा क्रांति, योगी सरकार बना निवेश और राहत का मजबूत मॉडल (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ

लखनऊ में मोहन भागवत ने कहा-गीता जीवन का सार, संकट में कर्तव्य निभाना ही सच्चा धर्म है

लखनऊ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन: परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, सत्य वही है कि हम बने रहते हैं (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.