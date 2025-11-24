CM Yogi Instructions: सीएम योगी के निर्देश पर UP में प्रदेशव्यापी सत्यापन अभियान तेज, नेपाल बॉर्डर और बड़े शहरों में बढ़ी सख्ती

प्रदेश के सीमावर्ती जनपद,महराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, पीलीभीत आदि लंबे समय से अवैध प्रवेश, फर्जी दस्तावेजों और संदिग्ध गतिविधियों के संभावित केंद्र माने जाते रहे हैं। इसलिए इन जिलों में पुलिस, खुफिया विभाग तथा SSB मिलकर लगातार अभियान चला रहे हैं। इसके साथ ही लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी और कानपुर जैसे महानगरों में भी विदेशी नागरिकों के दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। इन शहरों में रोजगार, शिक्षा और व्यवसाय के बढ़ते अवसरों के कारण अवैध रहवासियों की संख्या अधिक होने की आशंका रहती है। अधिकारियों के अनुसार सघन जांच अभियान का उद्देश्य निर्दोष नागरिकों को परेशान करना नहीं, बल्कि उन व्यक्तियों की पहचान करना है जो बिना वैध दस्तावेज़ों के रह रहे हैं या फर्जी पहचान बनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।