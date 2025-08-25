यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो : 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपो मार्ट में योजनाओं और उपलब्धियों का अनोखा संगम

25 से 29 सितंबर के बीच होने वाले इस भव्य आयोजन में विभिन्न स्टॉल्स के लिए कुल 37,085 स्क्वायर मीटर क्षेत्र निर्धारित किया गया है, जिसमें से अब तक 28,649 स्क्वायर मीटर स्पेस बुक भी हो चुका है। इससे साफ है कि इस बार का यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो वाकई रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी के साथ प्रदेश की आर्थिक और सांस्कृतिक ताकत को नई पहचान देगा।