UP Politics: बरेली जाने से पहले नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडेय हाउस अरेस्ट, सपा डेलिगेशन को रोका गया

UP Leader of Opposition Mata Prasad Pandey Put Under House Arrest : उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विरोधी दल और समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडेय को सुबह उनके वृंदावन कॉलोनी स्थित सरकारी आवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की भारी मौजूदगी के बीच उन्हें बरेली जाने से रोक दिया गया। जानकारी के मुताबिक, समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल (डेलिगेशन) शुक्रवार को बरेली जाने वाला था। इस डेलिगेशन का नेतृत्व स्वयं माता प्रसाद पांडेय कर रहे थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर यह टीम बरेली जाकर वहां बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई की स्थिति की जांच करने वाली थी। लेकिन रवाना होने से पहले ही प्रशासन ने उन्हें घर में नजरबंद कर दिया।