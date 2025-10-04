Ayodhya Ramleela : अयोध्या की रामलीला ने रचा विश्व रिकॉर्ड, 50 देशों में 62 करोड़ दर्शक बने साक्षी

Ayodhya Ramleela 2025: मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। इस वर्ष की भव्य रामलीला केवल भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि विश्वव्यापी सांस्कृतिक उत्सव बन गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष प्रयासों और मार्गदर्शन से आयोजित इस रामलीला को 62 करोड़ से अधिक राम भक्तों ने विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म और टीवी चैनलों पर देखा। कोरोना काल में शुरू हुई डिजिटल रामलीला अब विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन बन चुकी है। 50 देशों से अधिक में ऑनलाइन प्रसारित हुई इस रामलीला ने भारत की संस्कृति और अध्यात्म को नए आयाम दिए।