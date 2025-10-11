UP MLC Election: गठबंधन में दरार या रणनीति? सपा-कांग्रेस ने यूपी एमएलसी चुनाव में थामा अलग रास्ता-अंदर की कहानी आई सामने

अजय राय ने अपने बयान में बीजेपी सरकार पर सीधा प्रहार किया। भाजपा ने विधान परिषद की समितियों पर कब्जा कर लोकतांत्रिक संस्थाओं की आवाज कुचल दी है। जो मंच शिक्षकों, डॉक्टरों और कर्मचारियों की आवाज उठाने के लिए बने थे, वे आज सत्ता के कब्जे में हैं। जो बोलेगा, उसे सजा दी जाएगी - ऐसा माहौल बीजेपी ने बनाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब इस चुप्पी को तोड़ेगी। अजय राय ने वाराणसी में एक वकील की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि एक वकील की हत्या उसकी पत्नी के सामने कर दी गई, लेकिन स्थानीय एमएलसी ने एक शब्द तक नहीं बोला। क्या यही लोकतंत्र है?” उनके तेवरों ने साफ कर दिया कि कांग्रेस अब विपक्ष की असली आवाज बनने की कोशिश में है।