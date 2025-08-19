UP News: योगी सरकार Ai का इस्तेमाल कर करेगी सख्ती; तकनीक के जरिए सरकारी योजनाओं में रुकेगा घपला!

समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, वृद्धा पेंशन जैसी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए पहले ही ऑनलाइन मॉनिटरिंग को मजबूत किया जा रहा है। Ai के इस्तेमाल से इस प्रक्रिया में और ज्यादा सटीकता आएगी, जिससे फर्जी आवेदनों पर लगाम लगेगी और पात्रों को तुरंत लाभ मिले सकेगा।