Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

UP News: योगी सरकार Ai का इस्तेमाल कर करेगी सख्ती; तकनीक के जरिए सरकारी योजनाओं में रुकेगा घपला!

UP News: योगी सरकार Ai का इस्तेमाल कर सख्ती करेगी। तकनीक के इस्तेमाल से सरकारी योजनाओं में घपला रुक सकेगा। वृद्धा पेंशन जैसी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए पहले ही ऑनलाइन मॉनिटरिंग को मजबूत किया जा रहा है।

लखनऊ

Harshul Mehra

Aug 19, 2025

yogi adityanath
PC: IANS

UP News: यूपी की योगी सरकार समाज कल्याण योजनाओं को और ज्यादा प्रभावी, पारदर्शी और गड़बड़ी-मुक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Ai) का इस्तेमाल करने की तैयारी में है।

समाज कल्याण विभाग बढ़ाने जा रहा कदम

वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक लाभ, छात्रवृत्ति और सामूहिक विवाह जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं की निगरानी को तकनीकी रूप से मजबूत करने की दिशा में समाज कल्याण विभाग कदम बढ़ाने जा रहा है।

ये भी पढ़ें

गन्ने के खेत में जबड़े से दबाते हुए शख्स को घसीटता ले गया बाघ; आधी खाई लाश के साथ दूर कटा मिला 1 पैर
लखीमपुर खेरी
Lakhimpur Kheri News

प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पेपरलेस बनाना उद्देश्य

इस पहल का उद्देश्य ना केवल योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुंचाना है, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पेपरलेस और तेज भी बनाना है। योजनाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितताओं से निपटने के लिए समाज कल्याण विभाग Ai-आधारित निगरानी तंत्र को अपनाने पर विचार कर रहा है।

Ai से गड़बड़ियों पर लगेगी रोक

पिछले दिनों समाज कल्याण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण की मौजूदगी में 'Ai का समाज कल्याण की योजनाओं में उपयोग' टॉपिक पर विशेष कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। इस दौरान बताया गया कि Ai से ना केवल गड़बड़ियों पर रोक लगेगी, बल्कि योजनाओं का लाभ वास्तविक हकदारों तक समय पर पहुंच सकेगा।

ऑनलाइन मॉनिटरिंग को किया जा रहा मजबूत

समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, वृद्धा पेंशन जैसी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए पहले ही ऑनलाइन मॉनिटरिंग को मजबूत किया जा रहा है। Ai के इस्तेमाल से इस प्रक्रिया में और ज्यादा सटीकता आएगी, जिससे फर्जी आवेदनों पर लगाम लगेगी और पात्रों को तुरंत लाभ मिले सकेगा।

ये भी पढ़ें

ना आव देखा ना ताव दबंगों ने चढ़ा दी शख्स पर कार; घटना का लाइव CCTV फुटेज देखकर कांप जाएगी रूह
लखनऊ
Utter Pradesh News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 03:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP News: योगी सरकार Ai का इस्तेमाल कर करेगी सख्ती; तकनीक के जरिए सरकारी योजनाओं में रुकेगा घपला!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.