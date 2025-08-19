UP News: योगी सरकार Ai का इस्तेमाल कर करेगी सख्ती; तकनीक के जरिए सरकारी योजनाओं में रुकेगा घपला!

UP News: यूपी की योगी सरकार समाज कल्याण योजनाओं को और ज्यादा प्रभावी, पारदर्शी और गड़बड़ी-मुक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Ai) का इस्तेमाल करने की तैयारी में है।
वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक लाभ, छात्रवृत्ति और सामूहिक विवाह जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं की निगरानी को तकनीकी रूप से मजबूत करने की दिशा में समाज कल्याण विभाग कदम बढ़ाने जा रहा है।
इस पहल का उद्देश्य ना केवल योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुंचाना है, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पेपरलेस और तेज भी बनाना है। योजनाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितताओं से निपटने के लिए समाज कल्याण विभाग Ai-आधारित निगरानी तंत्र को अपनाने पर विचार कर रहा है।
पिछले दिनों समाज कल्याण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण की मौजूदगी में 'Ai का समाज कल्याण की योजनाओं में उपयोग' टॉपिक पर विशेष कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। इस दौरान बताया गया कि Ai से ना केवल गड़बड़ियों पर रोक लगेगी, बल्कि योजनाओं का लाभ वास्तविक हकदारों तक समय पर पहुंच सकेगा।
समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, वृद्धा पेंशन जैसी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए पहले ही ऑनलाइन मॉनिटरिंग को मजबूत किया जा रहा है। Ai के इस्तेमाल से इस प्रक्रिया में और ज्यादा सटीकता आएगी, जिससे फर्जी आवेदनों पर लगाम लगेगी और पात्रों को तुरंत लाभ मिले सकेगा।