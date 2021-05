UP Panchayat Election Results 2021: जीत के बाद भी कई गांवों में गम, विजय प्रत्याशी नहीं रहे जीवित

UP Panchayat Election Results 2021- Gram pradhan die after winning election. यूपी के कुछ ग्रामों में प्रधानी का चुनाव तो प्रत्याशी जीत गए, लेकिन जिंदगी की जंग वे हार गए।

लखनऊ. UP Panchayat Election Results 2021- Gram pradhan die after winning election. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (UP Panchayat election result) की मतगणना अभी भी जारी है। इस बीच कुछ गांव ऐसे ही जहां जीत के बाद भी मातम पसरा है। यहां प्रधानी का चुनाव तो प्रत्याशी जीत गए, लेकिन जिंदगी की जंग वे हार गए। अमरोह में गंगेश्वरी विकास खंड के गांव खनौरा में प्रधान पद के लिए प्रत्याशी सविता पत्नी राजकुमार 165 वोटों से चुनाव जीती हैं, लेकिन शुक्रवार रात उनकी कोराना से मौत हो गई थी। जीत के ऐलान के बाद भी सविता परिवार गम में डूबा है। वहीं मैनपुरी के ग्राम पंचायत नगला ऊसर से प्रधान पद की प्रत्याशी पिंकी देवी ने 388 मत प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी चंद्रा देवी को 115 मतों से हरा, लेकिन पिंकी देवी का भी बीते दिनों निधन हो गया था।

कांटे के टक्कर में जीती, लेकिन जिंदगी की जंग हार गईं-

वाराणसी में ग्राम प्रधान के चुनाव में जीत की खुशी एक प्रत्याशी के लिए मौत बनकर आई। वाराणसी के पिंडरा ब्लॉक के नंदापुर गांव से प्रत्याशी सुनरा देवी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी प्रेमशीला को कांटे की टक्कर में तीन वोटों से हरा दिया। सुनरा देवी को 294 मत और प्रेमशीला को 291 मत मिले थे। लेकिन सुनरा अस्पताल के आईसीय़ू में थी। जीत की सूचना मिलते ही उनका निधन हो गया। मृत प्रधान सुनरा देवी का विजयी प्रमाणपत्र उनके पुत्र अजय यादव ने लिया।

देवरिया में भी मौत-

देवरिया के कुछ ऐसा ही हुआ। यहां विकास खण्ड भागलपुर की ग्राम पंचायत कपूरी एकौना से प्रधान पद की प्रत्याशी विमला देवी (55) का रविवार सुबह जिला अस्पताल में निधन हो गया था। दोपहर में चुनाव में उनकी जीत की खबर आई।