UP Panchayat Elections 2026: गांव की सरकार की बिसात बिछी: दोगुना खर्च, 75 करोड़ बैलेट से शुरू हुई लोकतंत्र के महायज्ञ की तैयारी

इस बार पंचायत चुनावों में उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा को 2021 के मुकाबले लगभग दोगुना कर दिया गया है। आयोग के अनुसार, जमीनी हकीकत और महंगाई को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। नए नियमों के अनुसार, ग्राम प्रधान उम्मीदवार अब अधिकतम ₹1.25 लाख खर्च कर सकेंगे (पहले ₹75,000 था)। क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव खर्च की सीमा ₹1 लाख पर यथावत रखी गई है। क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के लिए सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹3.50 लाख कर दी गई है। जिला पंचायत सदस्य के लिए खर्च सीमा ₹1.50 लाख से बढ़ाकर ₹2.50 लाख कर दी गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए सीमा ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹7 लाख कर दी गई है। हालांकि, चुनावी जानकारों का कहना है कि वास्तविक खर्च इन निर्धारित सीमाओं से कई गुना अधिक होता है। कुछ जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव 10 से 15 करोड़ रुपये तक का खर्च दिखा चुका है, जबकि सदस्यता पाने के लिए कई प्रत्याशियों को भारी आर्थिक निवेश करना पड़ता है।