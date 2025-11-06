Bihar Politics: लालू यादव का गुंडाराज अब भी बिहार की यादों में जिंदा: केतकी सिंह

केतकी सिंह ने आगे कहा कि बिहार की जनता अब जागरूक हो चुकी है और उन्हें यह भलीभांति समझ में आ चुका है कि विकास की राजनीति कौन कर रहा है और किसने बिहार को पिछड़ेपन की राह पर धकेला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जिस तरह से केंद्र और राज्य स्तर पर विकास कार्यों की झड़ी लगाई है, उससे जनता का भरोसा लगातार मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि लालू यादव जी ने बिहार को पिछड़ेपन की राह पर ले जाया था। उन्होंने अपनी सत्ता को बचाने के लिए जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का सहारा लिया। आज उनके बेटे तेजस्वी यादव उन्हीं रास्तों पर चल रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता अब ठगी नहीं जाएगी। भाजपा का लक्ष्य विकास है, न कि वोट बैंक की राजनीति।