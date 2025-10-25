Patrika LogoSwitch to English

UP Police Exam: पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा एक नवंबर को, सहायता के लिए हेल्प लाइन नंबर घोषित

पुलिस विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा एक नवंबर से शुरू होगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं।

less than 1 minute read


लखनऊ

image

anoop shukla

Oct 25, 2025



फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ

यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। एग्जाम की सिटी स्लिप जारी कर दिया गया है। आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार परीक्षाएं 1 नवंबर 2025 से आयोजित की जाएंगी। एग्जाम एक पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी।

बेवसाइट पर जाकर सभी जानकारी हासिल करें

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सभी अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की तिथि, परीक्षा के लिए आवंटित जिला/नगर की सूचना का लिंक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर आज जाकर चेक कर सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा।

बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं

वहीं यूपीपीबीपीबी कंप्यूटर ऑपरेटर लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड की बात करें तो प्रवेश पत्र परीक्षा से तीन दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। ध्यान रहे उम्मीदवारों को बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। साथ ही प्रवेश पत्र के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति व पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना ना भूलें।

किसी परेशानी पर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें

यदि किसी अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है या फिर प्रवेश पत्र में नाम, पता या फोटोग्राफ को लेकर कोई श्रुटि पाई जाती है तो हेल्पलाइन नंबर 8064526226 पर या फिर मेल आईडी helpdesk@coexams.com पर संपर्क कर सकते हैं।







Published on:





