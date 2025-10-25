UP Police Exam: पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा एक नवंबर को, सहायता के लिए हेल्प लाइन नंबर घोषित

यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। एग्जाम की सिटी स्लिप जारी कर दिया गया है। आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार परीक्षाएं 1 नवंबर 2025 से आयोजित की जाएंगी। एग्जाम एक पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी।