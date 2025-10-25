Patrika LogoSwitch to English

यूपी में भीषण हादसा… तेज रफ्तार कार ने सात को रौंदा, चार की मौत…इलाके में मौजूद है कई थानों की फोर्स

शुक्रवार रात को थाना न्यू आगरा क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद दो अन्य लोगों को राैंद दिया। इस घटना के बाद क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है, घटनास्थल पर भारी फोर्स तैनात है।

आगरा

Oct 25, 2025

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, आगरा में दर्दनाक सड़क हादसा, चार लोगों की मौत

शुक्रवार रात आगरा के न्यू आगरा थाना क्षेत्र में थाने से कुछ ही दूरी पर तेज रफ्तार टाटा नेक्सन कार ने बाइक सवार समेत 7 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर हैं। खूनी हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार के ड्राइवर को पकड़ को बुरी तरह पीटा, सूचना पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को अपने हिरासत में लिया। इतने बड़े हादसे के बाद घटनास्थल पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई है।

तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंदा, चार की मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार इतनी तेज स्पीड में थी कि ड्राइवर अपना कंट्रोल खो बैठा और एक बाइक सवार को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंद दिया। इसके बाद कार आगे जाकर एक दीवार से टकरा कर बुरी तरह डैमेज हो गई। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि हादसे में चार लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में बाइक सवार भानु निवासी बोदला, बबली, बंटेश नाम के व्यक्ति की भी मौत की पुष्टि हुई है। चौथे मृतक की पहचान की जा रही है। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत घायलों को सड़क से हटाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंचते ही सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कार जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है, पूरे मुहल्ले में मातम पसरा हुआ है।

25 Oct 2025 12:29 am

आगरा

उत्तर प्रदेश

