यूपी में भीषण हादसा… तेज रफ्तार कार ने सात को रौंदा, चार की मौत…इलाके में मौजूद है कई थानों की फोर्स

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार इतनी तेज स्पीड में थी कि ड्राइवर अपना कंट्रोल खो बैठा और एक बाइक सवार को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंद दिया। इसके बाद कार आगे जाकर एक दीवार से टकरा कर बुरी तरह डैमेज हो गई। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि हादसे में चार लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में बाइक सवार भानु निवासी बोदला, बबली, बंटेश नाम के व्यक्ति की भी मौत की पुष्टि हुई है। चौथे मृतक की पहचान की जा रही है। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत घायलों को सड़क से हटाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंचते ही सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कार जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है, पूरे मुहल्ले में मातम पसरा हुआ है।