UP Police Transfer: 35 पीपीएस अधिकारियों का बड़ा फेरबदल, कई जिलों में नई तैनाती

PPS Transfer: उत्तर प्रदेश शासन ने कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 35 प्रांतीय पुलिस सेवा (PPS) अधिकारियों का तबादला कर दिया है। हाल ही में जारी आदेश के तहत अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) और अन्य समकक्ष पदों पर तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस व्यापक बदलाव से प्रदेश के कई जिलों और पुलिस कमिश्नरेट में नई ऊर्जा के साथ कार्य होने की उम्मीद जताई जा रही है।