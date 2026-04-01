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UP Police Transfer: 35 पीपीएस अधिकारियों का बड़ा फेरबदल, कई जिलों में नई तैनाती

UP Police Shake-Up: उत्तर प्रदेश में 35 पीपीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले करते हुए कई जिलों और कमिश्नरेट में नई तैनाती की गई, जिससे कानून-व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 09, 2026

कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शासन का बड़ा फैसला, कई जिलों और कमिश्नरेट में नई तैनाती    (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शासन का बड़ा फैसला, कई जिलों और कमिश्नरेट में नई तैनाती    (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

PPS Transfer: उत्तर प्रदेश शासन ने कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 35 प्रांतीय पुलिस सेवा (PPS) अधिकारियों का तबादला कर दिया है। हाल ही में जारी आदेश के तहत अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) और अन्य समकक्ष पदों पर तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस व्यापक बदलाव से प्रदेश के कई जिलों और पुलिस कमिश्नरेट में नई ऊर्जा के साथ कार्य होने की उम्मीद जताई जा रही है।

प्रमुख जिलों और कमिश्नरेट में बदलाव

इस तबादले में लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गाजियाबाद जैसे बड़े पुलिस कमिश्नरेट के साथ-साथ कई जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारियों की तैनाती बदली गई है। शासन का मानना है कि इन बदलावों से पुलिसिंग में सुधार होगा और अपराध नियंत्रण में तेजी आएगी।

PPS अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बड़ा परिवर्तन

इस फेरबदल में कई वरिष्ठ और अनुभवी PPS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।

  • अशोक कुमार सिंह को बहराइच से स्थानांतरित कर एसडीआरएफ मुख्यालय, लखनऊ में उपसेनानायक बनाया गया है।
  • संजीव कुमार सिन्हा को रायबरेली से हटाकर पुलिस मुख्यालय लखनऊ में अपर पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।
  • जया शाण्डिल्य को लखनऊ कमिश्नरेट से मेरठ अभिसूचना विभाग में अपर पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय) के रूप में भेजा गया है।
  • राघवेंद्र कुमार मिश्र को मेरठ यातायात से हटाकर 02वीं वाहिनी एसएसएफ, गोरखपुर में उपसेनानायक बनाया गया है।
  • ज्ञान प्रकाश राय को गाजियाबाद से फतेहपुर में अपर पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है।

ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने पर फोकस

प्रदेश में बढ़ती ट्रैफिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राजेश कुमार श्रीवास्तव को मेरठ का नया एएसपी ट्रैफिक नियुक्त किया गया है। इससे उम्मीद की जा रही है कि शहर में ट्रैफिक प्रबंधन बेहतर होगा और जाम की समस्या में कमी आएगी।

विशेष शाखाओं में भी बदलाव

तबादलों के इस क्रम में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, इंटेलिजेंस और सतर्कता विभाग जैसी महत्वपूर्ण शाखाओं में भी अधिकारियों की नई नियुक्तियां की गई हैं। इससे प्रशासनिक पारदर्शिता और निगरानी प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।

त्योहारों और सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर निर्णय

राज्य सरकार का यह कदम आगामी त्योहारों, संभावित चुनावी गतिविधियों और सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शासन चाहता है कि सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रियता से कार्य करें और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें।

नई ऊर्जा के साथ काम करने की उम्मीद

सरकार का मानना है कि नए पदस्थापन से अधिकारी अधिक उत्साह और नई सोच के साथ काम करेंगे। इससे न केवल अपराध नियंत्रण में सुधार होगा, बल्कि आम जनता के बीच पुलिस की सकारात्मक छवि भी मजबूत होगी।

जनता को बेहतर पुलिसिंग की उम्मीद

इन तबादलों के बाद आम जनता को उम्मीद है कि कानून-व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों का मानना है कि यह फेरबदल आने वाले समय में और भी बड़े प्रशासनिक बदलावों का संकेत है। अन्य विभागों में भी इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है।

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Published on:

09 Apr 2026 06:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Police Transfer: 35 पीपीएस अधिकारियों का बड़ा फेरबदल, कई जिलों में नई तैनाती

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