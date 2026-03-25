25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

सीएम योगी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, भरे मंच से की जमकर तारीफ

लखनऊ में निवेश मित्र 3.0 पोर्टल लॉन्च किया गया, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anuj Singh

Mar 25, 2026

सीएम योगी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान

सीएम योगी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान Source- X

UP Politics: लखनऊ के लोक भवन में निवेश मित्र 3.0 पोर्टल के शुभारंभ, एलओसी वितरण और सब्सिडी हस्तांतरण का समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संबोधन देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्हें सीएम योगी के नेतृत्व पर पूरा गर्व है।

सीएम योगी की तारीफ

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले नौ वर्षों में राज्य की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। पहले जहां निवेशक यूपी आने से कतराते थे, आज वही निवेशक यहां निवेश करने के लिए उत्सुक हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था सुधरी, पारदर्शी नीतियां बनीं और उद्योगों के लिए अच्छा माहौल तैयार हुआ।

उत्तर प्रदेश बना निवेश का भरोसेमंद प्रदेश

मौर्य जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश आज निवेश के लिए सबसे भरोसेमंद राज्य बन चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले ९ दशकों में राज्य ने जितना विकास नहीं किया, उतना पिछले ९ वर्षों में हो गया। अब यहां बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशल युवा वर्कफोर्स, बड़ा बाजार और अच्छी कनेक्टिविटी उपलब्ध है। निवेशकों का भरोसा प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी है।

निवेश मित्र 3.0 पोर्टल की खासियत

निवेश मित्र 3.0 एक उन्नत डिजिटल पोर्टल है। इसमें 40 से ज्यादा विभागों की 500 सेवाओं को सरल बनाकर 200 से कम सेवाओं में जोड़ा गया है। पैन आधारित सिंगल यूजर आईडी, डायनेमिक सीएएफ, एआई चैटबॉट, रीयल-टाइम ट्रैकिंग, ऑटोमेटेड अलर्ट और पूरी प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी जैसी सुविधाएं दी गई हैं। इससे निवेशकों को एक ही जगह से सभी मंजूरियां आसानी से मिल जाएंगी। समारोह में कई निवेशकों को लेटर ऑफ कम्फर्ट, एलिजिबिलिटी प्रमाण पत्र और सब्सिडी के चेक सौंपे गए।

योगी सरकार की उपलब्धियां

डिप्टी सीएम ने कहा कि योगी सरकार ने उद्योग जगत के लिए कई सुधार किए हैं। मास्टर प्लान के तहत नक्शा पास होते ही लैंड यूज स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। इससे प्रोजेक्ट जल्दी शुरू हो सकेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' के मंत्र को उत्तर प्रदेश में लागू करने का श्रेय योगी जी को दिया।

नए यूपी की तस्वीर

केशव प्रसाद मौर्य ने जोर दिया कि आज उत्तर प्रदेश में निवेश करना आसान और सुरक्षित हो गया है। छोटे-बड़े सभी उद्यमी यहां आकर अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। इससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है।

ये भी पढ़ें

10 साल बाद बेटे के रूप में आई खुशियां, 5 घंटे में छिन गया पिता का साया, रोड़ हादसे में शिवनंदन सिंह की मौत
कानपुर
बेटे के जन्म के कुछ घंटों बाद ही सड़क हादसे में पिता की मौत

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Mar 2026 01:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / सीएम योगी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, भरे मंच से की जमकर तारीफ

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Board 5th 8th Result Live 2026: 5वीं 8वीं का रिजल्ट घोषित, patrika.com पर देखें पल-पल के अपडेट्स

MP Board 5th 8th Result 2026
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लखनऊ में दर्दनाक घटना: युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, पुलिस जांच में जुटी

लखनऊ में युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, इलाके में मचा हड़कंप (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

लखनऊ में गैस बुकिंग नियम बदले: अब तय समय अंतराल के बाद ही मिलेगा सिलिंडर, जानें नए नियम

लखनऊ में गैस बुकिंग के नए नियम लागू, तय अंतराल के बाद ही मिलेगा सिलेंडर (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

सोना-चांदी के दाम में उछाल, खरीदारी से पहले नए रेट और सावधानियां जानें

सोना-चांदी के दामों में उछाल, खरीदारी से पहले जानें नए रेट और सही जगह का चयन (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज, राजनीतिक दलों ने शुरू की तैयारी

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज, राजनीतिक दलों ने शुरू की तैयारी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

बदलेगा मौसम, 27 मार्च से बारिश और तापमान में गिरावट के आसार

उत्तर प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज, 27 मार्च से शुरू होगी बूंदाबांदी, पूरे प्रदेश में दिखेगा असर (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.