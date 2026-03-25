सीएम योगी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, भरे मंच से की जमकर तारीफ

निवेश मित्र 3.0 एक उन्नत डिजिटल पोर्टल है। इसमें 40 से ज्यादा विभागों की 500 सेवाओं को सरल बनाकर 200 से कम सेवाओं में जोड़ा गया है। पैन आधारित सिंगल यूजर आईडी, डायनेमिक सीएएफ, एआई चैटबॉट, रीयल-टाइम ट्रैकिंग, ऑटोमेटेड अलर्ट और पूरी प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी जैसी सुविधाएं दी गई हैं। इससे निवेशकों को एक ही जगह से सभी मंजूरियां आसानी से मिल जाएंगी। समारोह में कई निवेशकों को लेटर ऑफ कम्फर्ट, एलिजिबिलिटी प्रमाण पत्र और सब्सिडी के चेक सौंपे गए।