‘छलावे की राजनीति बंद करो’, BSP का विपक्ष पर करारा हमला, मायावती बोलीं- जनता 5वीं बार बसपा की तरफ देख रही

मायावती ने नाम लिए बगैर विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय जनता से बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन सत्ता मिलते ही सरकारें अपने वादों को भूल जाती हैं। ऐसी छलावा और विभाजनकारी राजनीति से जनता का भला नहीं हो रहा है। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि लोगों को जागरूक करें कि उनका वोट ही सबसे बड़ा अधिकार और हथियार है। रोजगार, कानून व्यवस्था और महंगाई को मुख्य मुद्दा बनाते हुए मायावती ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, नए-नए नियम-कानून और आर्थिक दबावों के कारण आम जनता का जीवन बेहद कठिन हो गया है।