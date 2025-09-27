आजम खान की रिहाई से BJP को होगा फायदा या नुकसान? यहां समझें सियासी गणित

गौरतलब है कि, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगामी राजनीतिक रणनीति के तहत पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान से मिलने के लिए 8 अक्टूबर को रामपुर जाएंगे। यह दौरा खासतौर पर मायावती की लखनऊ रैली से ठीक एक दिन पहले तय किया गया है। जानकार मान रहे हैं कि इस कदम के पीछे सपा की चुनावी रणनीति काम कर रही है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल मच सकती है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है।