Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

आजम खान की रिहाई से BJP को होगा फायदा या नुकसान? यहां समझें सियासी गणित

UP Politics: आजम खान के जेल से रिहा होने के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल मची हुई है। जानिए, आजम खान की रिहाई से BJP को फायदा या नुकसान होगा?

लखनऊ

Harshul Mehra

Sep 27, 2025

will azam khan release benefit or harm bjp know political equation
आजम खान की रिहाई से BJP को होगा फायदा या नुकसान? फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

UP Politics: पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के जेल से रिहा होने के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आजम खान की रिहाई से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान?

मुस्लिम वोटरों के बिखराव को रोकने की कोशिश करेगी सपा

जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने उनके समाजवादी पार्टी को छोड़कर बसपा में जाने से साफ मना कर दिया था। सियासी गलियारों में चर्चा है कि ऐसे में समाजवादी पार्टी अब मुस्लिम वोटरों के बिखराव को रोकने की कोशिश करेगी। सियासी जानकार मानते हैं कि आजम खान की जेल से रिहाई के बाद बीजेपी को इससे फायदा हो सकता है।

आजम खान की रिहाई से बीजेपी को फायदा या नुकसान?

राजनीतिक जानकारों की माने तो आजम खान के जेल से रिहा होने के बाद बीजेपी के पास अब हिन्दू वोटों के ध्रुवीकरण का मौका है। अपनी तीखी बयानबाजी और अलग अंदाज के लिए आजम खान जाने जाते हैं। ऐसे में BJP आजम खान के बयानों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। साथ ही बीजेपी मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर समाजवादी पार्टी (सपा) को घेरने की कोशिश कर सकती है। जिसके चलते हिन्दू वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सकता है।

जेल से रिहा होने के बाद क्या बोले आजम खान

पूर्व मंत्री आजम खान ने जेल से रिहा होने के बाद कहा, ''अखिलेश यादव बड़े नेता हैं। वह बड़ी पार्टी का नेतृत्व करते हैं। उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे बारे में बात की।''

अखिलेश यादव करेंगे आजम खान से मुलाकात

गौरतलब है कि, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगामी राजनीतिक रणनीति के तहत पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान से मिलने के लिए 8 अक्टूबर को रामपुर जाएंगे। यह दौरा खासतौर पर मायावती की लखनऊ रैली से ठीक एक दिन पहले तय किया गया है। जानकार मान रहे हैं कि इस कदम के पीछे सपा की चुनावी रणनीति काम कर रही है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल मच सकती है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

ये भी पढ़ें

आजम खान की तबीयत बिगड़ी, चेकअप के बाद चलेंगे सियासी चाल; क्या है आगे का प्लान?
रामपुर

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

आजम खान

political

political news

politics

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Sept 2025 02:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / आजम खान की रिहाई से BJP को होगा फायदा या नुकसान? यहां समझें सियासी गणित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.