UPPCL: मोबाइल फेस अटेंडेंस और वेतन कटौती से नाराज़ बिजलीकर्मी 14 नवम्बर को एमडी कार्यालय करेंगे घेराव

जानकारी के अनुसार केवल राजधानी लखनऊ ही नहीं, बल्कि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के कई जनपदों में यह समस्या उत्पन्न हुई है। उदाहरण के तौर पर विद्युत नगरीय वितरण खंड, राजाजीपुरम (लेसा लखनऊ) के अंतर्गत 33/11 केवी पाल तिराहा उपकेंद्र पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी हेमराज को सितम्बर 2025 से अब तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे सैकड़ों कर्मचारी हैं जिनकी मासिक उपस्थिति खंडीय स्तर पर सत्यापित कर डिस्काम कार्यालयों को भेजी जा रही है, फिर भी वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। इससे कर्मचारियों में गहरा असंतोष फैल गया है।