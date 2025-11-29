यूपी में 14 घंटे बंद रहेंगी उपभोक्ता सेवाएं, न बिल जमा होगा न मीटर रिचार्ज,OTS अपग्रेड का बड़ा असर

रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम में OTS विवरण अपग्रेड करने के लिए पूरी व्यवस्था रहेगी ठप (फोटो सोर्स : Electricity department )
UP Power Shutdown Alert: उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने पूरे प्रदेश में उपभोक्ता सेवाओं को 14 घंटे के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। यह निर्णय पावर कॉर्पोरेशन की ओर से लागू की जा रही नई बिजली बिल राहत योजना 2024–25 (वन टाइम सेटलमेंट-OTS) के तकनीकी अपडेट के कारण लिया गया है। इस दौरान न तो उपभोक्ता ऑनलाइन बिजली बिल जमा कर सकेंगे, न ही अपने प्रीपेड मीटरों में रिचार्ज करा सकेंगे। यही नहीं, उपभोक्ता संबंधी कोई भी कार्य बिजली दफ़्तरों में भी नहीं होगा। यह आदेश अधीक्षण अभियंता (आईटी) अरविंद सिंह द्वारा शुक्रवार को जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया कि तकनीकी आवश्यकताओं और सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के चलते पूरे राज्य में बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी सेवाएं अस्थायी रूप से बाधित रहेंगी।
यानी कुल 14 घंटे तक प्रदेशभर में उपभोक्ता सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। इस अवधि में राज्य के सभी जिलों,लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, नोएडा, गोरखपुर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक एक समान व्यवस्था लागू रहेगी।
यूपी पावर कॉर्पोरेशन अपने रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम (RMS) को अपडेट कर रहा है। इस अपडेट में हाल ही में घोषित बिजली बिल राहत योजना (OTS 2024–25) के नए नियमों और दिशानिर्देशों को सिस्टम में फीड किया जाएगा। अधीक्षण अभियंता अर्जिंद सिंह का कहना है कि नई राहत योजना को सहज और त्रुटिरहित ढंग से लागू करने के लिए RMS सिस्टम में आवश्यक तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम को अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है।
राज्य सरकार द्वारा लाई जा रही वन टाइम सेटलमेंट (OTS) बिजली बिल राहत योजना ऐसे उपभोक्ताओं के लिए है जिनके बिजली बिल लंबे समय से बकाया चल रहे हैं।
प्रशासन चाहता है कि OTS शुरू करने से पहले सभी उपभोक्ताओं का बिलिंग डेटा और भुगतान प्रणाली पूरी तरह अपडेट हो, ताकि लाभ देने में किसी तरह की तकनीकी बाधा न आए।
14 घंटे तक बिजली उपभोक्ता सेवाओं में निम्न कार्य नहीं हो सकेंगे:
कॉर्पोरेशन ने ऐसे उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि 29 नवंबर की रात 10 बजे से पहले ही अपने मीटरों को रिचार्ज करा लें, ताकि बिजली कटौती जैसी परेशानी न हो।
पावर कॉर्पोरेशन ने उपभोक्ताओं को पहले ही चेताया है कि वे असुविधा से बचने के लिए समय रहते अपने बिल भुगतान और मीटर रिचार्ज पूरा कर लें। विशेष रूप से प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सिस्टम बंद रहने के दौरान रिचार्ज न होने पर मीटर बिजली सप्लाई भी रोक सकता है।
चूंकि यह तकनीकी अपग्रेड पूरे RMS सिस्टम का है, इसलिए इसका प्रभाव केवल लखनऊ तक सीमित नहीं होगा। इससे प्रभावित होंगे,घरेलू उपभोक्ता,वाणिज्यिक उपभोक्ता,औद्योगिक क्षेत्र,ग्राम पंचायतें राजधानी के साथ-साथ कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज, बरेली, नोएडा, गाज़ियाबाद, अलीगढ़ आदि सभी जगहों पर एक साथ सेवाएं बंद रहेंगी।
राज्य में स्मार्ट मीटरिंग और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए UPPCL तेजी से तकनीकी बदलाव कर रहा है।
पिछले कुछ वर्षों में:
नई OTS योजना के कारण लाखों उपभोक्ताओं की बकाया राशि और सरचार्ज में बदलाव दर्ज करना होगा। इसके लिए RMS सिस्टम को नई दिशानिर्देशों के अनुसार अपडेट करना अनिवार्य है।
कॉर्पोरेशन का दावा है कि निर्धारित समय,30 नवंबर दोपहर 12 बजे-तक सभी सिस्टम अपग्रेड पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद उपभोक्ता सामान्य रूप से अपनी सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे। हालांकि, तकनीकी कार्यों के कारण कभी-कभी समय में मामूली बढ़ोतरी भी हो सकती है, लेकिन पावर कॉर्पोरेशन ने भरोसा दिलाया है कि उपभोक्ता असुविधा को न्यूनतम रखने के लिए रातभर टेक्निकल टीम इस कार्य पर तैनात रहेगी।
