यूपी में 14 घंटे बंद रहेंगी उपभोक्ता सेवाएं, न बिल जमा होगा न मीटर रिचार्ज,OTS अपग्रेड का बड़ा असर

UP Power Shutdown Alert: उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने पूरे प्रदेश में उपभोक्ता सेवाओं को 14 घंटे के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। यह निर्णय पावर कॉर्पोरेशन की ओर से लागू की जा रही नई बिजली बिल राहत योजना 2024–25 (वन टाइम सेटलमेंट-OTS) के तकनीकी अपडेट के कारण लिया गया है। इस दौरान न तो उपभोक्ता ऑनलाइन बिजली बिल जमा कर सकेंगे, न ही अपने प्रीपेड मीटरों में रिचार्ज करा सकेंगे। यही नहीं, उपभोक्ता संबंधी कोई भी कार्य बिजली दफ़्तरों में भी नहीं होगा। यह आदेश अधीक्षण अभियंता (आईटी) अरविंद सिंह द्वारा शुक्रवार को जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया कि तकनीकी आवश्यकताओं और सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के चलते पूरे राज्य में बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी सेवाएं अस्थायी रूप से बाधित रहेंगी।