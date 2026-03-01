यूपी रेरा का बड़ा फैसला: ₹6800 करोड़ की 24 परियोजनाओं को मंजूरी, 13 जिलों में विकास

UP RERA Approves ₹6,800 Crore Projects Across 13 Districts: उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर को नई गति देने के लिए यूपी रेरा (उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण) ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्राधिकरण ने राज्य के 13 जिलों में कुल ₹6,841.85 करोड़ के निवेश वाली 24 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 7,830 आवासीय और व्यावसायिक यूनिट्स विकसित की जाएंगी, जिससे प्रदेश में शहरी विकास को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

