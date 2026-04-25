UP Schools Heatwave Guidelines: गर्मी का कहर: यूपी स्कूलों में सख्ती, धूप में हर गतिविधि बंद, बच्चों की सुरक्षा पहले

UP Schools Issue Heatwave Guidelines: उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी के मद्देनजर बेसिक शिक्षा विभाग ने छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नई ‘हीटवेव गाइडलाइन’ जारी की है। इस गाइडलाइन का उद्देश्य स्कूली बच्चों को लू (हीट स्ट्रोक) और अन्य गर्मी से संबंधित बीमारियों से बचाना है। विभाग द्वारा जारी ये निर्देश परिषदीय विद्यालयों के साथ-साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) पर भी समान रूप से लागू होंगे।

