Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP Politics: गोली चलेगी तब भी जाएंगे”: फतेहपुर जाने से रोके गए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, लखनऊ में पुलिस ने लगाया पहरा

UP Turns Tense: लखनऊ में शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय छावनी में तब्दील हो गया जब प्रदेश अध्यक्ष अजय राय दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मिलने फतेहपुर रवाना होने वाले थे। पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच उन्हें रोक दिया। अजय राय ने कहा-“गोली चल जाए तब भी जाएंगे, न्याय की लड़ाई नहीं रुकने वाली।”

4 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 11, 2025

लखनऊ में पुलिस छावनी में तब्दील हुआ कांग्रेस मुख्यालय (फोटो सोर्स : Congress WhatsApp Group)

लखनऊ में पुलिस छावनी में तब्दील हुआ कांग्रेस मुख्यालय (फोटो सोर्स : Congress WhatsApp Group)

UP Congress Dalit Justice Protest: उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। शनिवार को राजधानी लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय उस समय पुलिस छावनी में तब्दील हो गया, जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की हत्या के बाद उसके परिवार से मिलने फतेहपुर रवाना होने वाले थे। लेकिन पुलिस ने उनके काफिले को रोक दिया। मुख्यालय के बाहर भारी पुलिस बल, कड़ी बैरिकेडिंग और जोरदार नारेबाजी के बीच अजय राय ने सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि चाहे पुलिस गिरफ्तार करे या गोली चलवाए, हम रुकने वाले नहीं हैं। हम दलितों के हक और न्याय के लिए जाएंगे।”

मुख्यालय के बाहर छावनी जैसा माहौल, पुलिस ने रोक दी रवानगी

शनिवार सुबह से ही लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर असामान्य हलचल थी। अजय राय के फतेहपुर जाने की घोषणा के बाद पुलिस ने मुख्यालय के चारों ओर बैरिकेडिंग लगा दी और आसपास के सभी रास्तों पर पुलिस बल तैनात कर दिया। करीब दो सौ से अधिक पुलिसकर्मी, सीओ स्तर के अधिकारी, और पीएसी जवानों की मौजूदगी से पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। अजय राय जब मीडिया से बातचीत कर बाहर निकलने लगे, तभी पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हो उठे और नारे लगाने लगे -“योगी सरकार मुर्दाबाद”, “दलित विरोधी सरकार नहीं चलेगी”, “कांग्रेस जिंदाबाद”।

स्थिति तनावपूर्ण होती देख पुलिस ने कार्यकर्ताओं को मुख्यालय के अंदर ही रोकने का प्रयास किया। कई कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेडिंग फांदकर बाहर निकलने की कोशिश करते दिखे।

 हम गोली से भी नहीं डरेंगे- अजय राय

रोकने से पहले मीडिया से मुखातिब अजय राय ने कहा कि प्रदेश में दलितों और कमजोर वर्गों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है और सरकार इसे रोकने के बजाय दबाने में लगी है। उन्होंने कहा कि यह सरकार दलितों की आवाज को कुचलना चाहती है। संविधान पर हमला हो रहा है। हरिओम वाल्मीकि की हत्या मानवता पर कलंक है। हमने वादा किया था कि उसके परिवार से मिलेंगे, तो जाएंगे भी। चाहे सरकार गोली चलवाए या गिरफ्तार करे, हम नहीं रुकेंगे। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दलित समाज की आवाज उठाने के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। यह लड़ाई सिर्फ हरिओम के परिवार की नहीं, बल्कि प्रदेश के हर उस दलित की है जिसे न्याय से वंचित किया गया है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश, पुलिस से धक्का-मुक्की

मुख्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ती गई। कई नेताओं ने कहा कि पुलिस विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है। महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि “अगर अजय राय नहीं जाएंगे, तो हम जाएंगी। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच कई बार धक्का-मुक्की की स्थिति बनी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप से हालात काबू में रहे। पुलिस अफसरों ने बताया कि सुरक्षा कारणों से यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है, ताकि किसी प्रकार की कानून-व्यवस्था की समस्या न हो।

राहुल गांधी ने की थी पीड़ित परिवार से बात

दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की हत्या के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उसके परिजनों से फोन पर बात की थी। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए कहा था कि दलित समाज पर इस तरह की निर्दयता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद अजय राय ने फतेहपुर जाकर परिवार से मिलने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि यह केवल एक सांत्वना यात्रा नहीं, बल्कि दलित न्याय की लड़ाई की शुरुआत है।

हरिओम वाल्मीकि की हत्या: रायबरेली में मचा था हड़कंप

रायबरेली जिले के डांडेपुर गांव में 20 वर्षीय दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार, गांव में चोरी की अफवाह फैलने के बाद कुछ लोगों ने हरिओम को पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई की। गंभीर रूप से घायल युवक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। घटना के बाद दलित समाज में गहरा आक्रोश फैल गया। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है। वहीं, कांग्रेस और सपा दोनों ने सरकार को कठघरे में खड़ा किया।

पुलिस ने 11 आरोपी किए गिरफ्तार, NSA के तहत कार्रवाई

रायबरेली पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह ने बताया कि इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें वैभव सिंह, विपिन मौर्या उर्फ अनुज मौर्या, विजय कुमार, सहदेव और सुरेश कुमार सहित अन्य आरोपी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि इनके खिलाफ एससी/एसटी एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपियों के पास से चमड़े की बेल्ट, यूकेलिप्टस का डंडा, बनियान और शर्ट बरामद हुई है। एसपी ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा और किसी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा।

कांग्रेस का पलटवार - यह सरकार अपराधियों की है

कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार अपराधियों की संरक्षक है। जो लोग खुलेआम दलितों की हत्या कर रहे हैं, वे आज भी सत्ता के संरक्षण में घूम रहे हैं। सरकार पीड़ित की आवाज सुनने के बजाय विपक्ष की आवाज दबा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में ‘दलित न्याय यात्रा’ निकालने की तैयारी कर रही है। यह यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जाएगी ताकि दलित समाज को न्याय दिलाया जा सके।

सपा और कांग्रेस का साझा हमला, दलित वोट बैंक पर निगाहें

हरिओम वाल्मीकि प्रकरण ने विपक्ष को एकजुट होने का मौका दे दिया है। सपा ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह घटना सरकार की कानून-व्यवस्था की नाकामी का प्रमाण है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस इस मुद्दे के जरिये दलित समाज में अपनी खोई हुई जमीन फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है। फतेहपुर और रायबरेली जैसे जिलों में कांग्रेस का पारंपरिक जनाधार रहा है, और यह मुद्दा उसके लिए राजनीतिक रूप से अहम साबित हो सकता है।
राजनीतिक माहौल में गरमी

लखनऊ से फतेहपुर तक फैले इस घटनाक्रम ने यूपी की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। अजय राय का बयान “गोली चलेगी तब भी जाएंगे” अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह बयान कांग्रेस के भीतर नई ऊर्जा का संचार करेगा और विपक्षी एकता को भी मजबूती देगा। 

ये भी पढ़ें

Senior Citizen Scheme: अब बुजुर्गों को नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर – घर बैठे मिलेगा बुजुर्गों को जीवितता प्रमाणपत्र
लखनऊ
लखनऊ में राष्ट्रीय डाक सप्ताह के समापन पर नई सुविधा की घोषणा, केवल 70 रुपये में मिलेगा घर बैठे प्रमाणपत्र (फोटो सोर्स : AI )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

Congress leaders

SP Congress alliance

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Oct 2025 04:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Politics: गोली चलेगी तब भी जाएंगे”: फतेहपुर जाने से रोके गए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, लखनऊ में पुलिस ने लगाया पहरा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP MLC Election: गठबंधन में दरार या रणनीति? सपा-कांग्रेस ने यूपी एमएलसी चुनाव में थामा अलग रास्ता-अंदर की कहानी आई सामने

UP MLC Election (फोटो सोर्स : Congress WhatsApp Group )
लखनऊ

Senior Citizen Scheme: अब बुजुर्गों को नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर – घर बैठे मिलेगा बुजुर्गों को जीवितता प्रमाणपत्र

लखनऊ में राष्ट्रीय डाक सप्ताह के समापन पर नई सुविधा की घोषणा, केवल 70 रुपये में मिलेगा घर बैठे प्रमाणपत्र (फोटो सोर्स : AI )
लखनऊ

भोजपुरी स्टार पवन सिंह का सियासी कदम पीछे, अब नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव; पत्नी से चल रहे विवादों ने बदला मन

pawan singh denies bihar election amid wife dispute
लखनऊ

तबादला एक्सप्रेस: डीसीपी सेंट्रल लखनऊ की कमान IPS Vikrant Veer के हाथों में, ज़माने बाद हुई लखनऊ में वापसी

विक्रांत वीर को मिली लखनऊ डीसीपी सेंट्रल की जिम्मेदारी, चर्चित आईपीएस अनिरुद्ध कुमार सिंह भेजे गए इटावा 28 वीं वाहिनी पीएसी (फोटो सोर्स : Whatsapp )
लखनऊ

सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का 8 मिलियन फॉलोअर्स वाला फेसबुक पेज सस्पेंड, आखिर ऐसा कैसे हुआ?

Akhilesgh
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.