UP Politics: गोली चलेगी तब भी जाएंगे”: फतेहपुर जाने से रोके गए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, लखनऊ में पुलिस ने लगाया पहरा

रोकने से पहले मीडिया से मुखातिब अजय राय ने कहा कि प्रदेश में दलितों और कमजोर वर्गों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है और सरकार इसे रोकने के बजाय दबाने में लगी है। उन्होंने कहा कि यह सरकार दलितों की आवाज को कुचलना चाहती है। संविधान पर हमला हो रहा है। हरिओम वाल्मीकि की हत्या मानवता पर कलंक है। हमने वादा किया था कि उसके परिवार से मिलेंगे, तो जाएंगे भी। चाहे सरकार गोली चलवाए या गिरफ्तार करे, हम नहीं रुकेंगे। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दलित समाज की आवाज उठाने के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। यह लड़ाई सिर्फ हरिओम के परिवार की नहीं, बल्कि प्रदेश के हर उस दलित की है जिसे न्याय से वंचित किया गया है।