UP Voter: लखनऊ में SIR के तहत रिकॉर्ड स्तर पर मतदाता सत्यापन पूरा, 10 अप्रैल को जारी होगी अंतिम सूची

UP Voter List Revision: राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने दावा किया है कि 3.26 करोड़ वोटरों से जुड़े मामलों की सुनवाई पूरी कर ली गई है और सभी नोटिसों पर 100 प्रतिशत कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। अब सभी की नजरें 10 अप्रैल पर टिकी हैं, जब अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। अनुमान है कि इस सूची में 13.25 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम शामिल होंगे।