UP Weather Alert: लखनऊ सहित कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, तापमान गिरेगा

UP Weather Alert: मार्च के अंतिम दिनों में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। प्रदेश भर में बदलते मौसम के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। खासकर राजधानी लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश, तेज हवाओं और तापमान में गिरावट का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला यह बदलाव धीरे-धीरे पूरे प्रदेश को प्रभावित करेगा।

