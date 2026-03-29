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UP Weather Alert: लखनऊ सहित कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, तापमान गिरेगा

UP Weather Alert: Rain, Strong Winds: उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश, तेज हवाओं और तापमान में गिरावट के संकेत हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।

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Ritesh Singh

Mar 29, 2026

वेदर अपडेट: लखनऊ सहित कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, तापमान गिरेगा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

वेदर अपडेट: लखनऊ सहित कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, तापमान गिरेगा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

UP Weather Alert: मार्च के अंतिम दिनों में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। प्रदेश भर में बदलते मौसम के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। खासकर राजधानी लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश, तेज हवाओं और तापमान में गिरावट का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला यह बदलाव धीरे-धीरे पूरे प्रदेश को प्रभावित करेगा।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना बन रही है। यह बदलाव एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण हो रहा है, जो उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित कर रहा है। इसके प्रभाव से आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले असर

आज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो जाएगा। यहां तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। कई स्थानों पर आंधी जैसी स्थिति भी बन सकती है, जिससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। खेतों में खड़ी फसलों पर भी इसका असर पड़ सकता है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है।

30 और 31 मार्च को पूरे प्रदेश में प्रभाव

मौसम विभाग के अनुसार, 30 और 31 मार्च को यह मौसम परिवर्तन पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। इन दो दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। राजधानी लखनऊ में भी तेज बारिश के संकेत मिल रहे हैं, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश के आसार

जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज से असर शुरू हो रहा है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में 30 मार्च से बारिश की संभावना है। वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज सहित कई जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इससे पूरे प्रदेश में मौसम ठंडा और सुहावना हो जाएगा।

तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट

मौसम में इस बदलाव का सबसे बड़ा असर तापमान पर देखने को मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, 31 मार्च तक प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। जहां कुछ दिन पहले तक तेज धूप और गर्मी महसूस हो रही थी, वहीं अब मौसम ठंडा और आरामदायक हो जाएगा।

तेज हवाओं का भी रहेगा प्रभाव

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ-साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार कई जगहों पर काफी तेज हो सकती है, जिससे पेड़ गिरने या बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी है।

1 अप्रैल तक जारी रहेगा असर

मौसम विभाग के अनुसार, यह पूरा सिस्टम 1 अप्रैल तक सक्रिय रह सकता है। यानी अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम का यही रुख बना रहेगा। इस दौरान कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होती रहेगी, जिससे गर्मी की शुरुआत थोड़ी देर से होगी।

किसानों और आम जनता के लिए अहम समय

यह मौसम परिवर्तन किसानों के लिए मिश्रित प्रभाव लेकर आ सकता है। जहां एक ओर गेहूं जैसी फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा है, वहीं कुछ फसलों के लिए यह बारिश लाभकारी भी हो सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय करें।

आम जनता के लिए यह मौसम राहत लेकर आया है। तेज गर्मी से राहत मिलने के साथ ही ठंडी हवाएं और बारिश वातावरण को सुखद बनाएंगी। हालांकि, अचानक मौसम बदलने से सर्दी-जुकाम जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है।

प्रशासन की तैयारी

मौसम के इस बदलाव को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। बिजली विभाग, नगर निगम और आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।

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Published on:

29 Mar 2026 02:27 pm

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