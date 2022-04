गर्मी से राहत नहीं, 25 अप्रैल के बाद हीट वेव का पूर्वानुमान, तापमान पहुंचेगा 44 पार

दो दिनों तक तापमान में गिरावट देखी जाएगी जिससे कि भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। इस दौरान कई जिलों में हल्कि बूंदाबांदी का भी अनुमान जताया गया है। हालांकि, बारिश के बाद उमस बढ़ेगी। तापमान 44 पार जा सकता है।

Updated: April 23, 2022 10:54:02 am

उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। बीते तीन दिनों से तापमान में कमी आई है जिससे कि गर्मी से हल्की राहत मिली है। हालांकि, दोपहर में गर्म हवा अब भी चल रही है। उधर, स्थानीय मौसम विभाग निदेशक जेपी गुप्ता ने कहा कि दो दिनों तक तापमान में गिरावट देखी जाएगी जिससे कि भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। इस दौरान कई जिलों में हल्कि बूंदाबांदी का भी अनुमान जताया गया है। हालांकि, बारिश के बाद उमस बढ़ेगी। तापमान 44 पार जा सकता है।

UP Weather for Coming Days Heat Wave and Rain Alert