जितनी ज्यादा पीएंगे शराब, उतनी कम होती जाएगी उम्र

हर राज्य में शराब के सेवन के शौकीन हैं। किसी को देसी तो किसी को अंग्रेजी शराब ज्यादा पसंद होती है। वहीं, कुछ लोग हैं जिन्हें अक्सर मदिरा का सेवन करने की आदत होती है। यह बात हम सभी जानते हैं कि शराब के अत्यधिक सेवन से हमारे शरीर के अंग प्रभावित होते हैं, यह आपके शरीर को उतना ही बीमारियों से ग्रसित करती है जितना अत्यधिक इसका सेवन किया जाए। रोजाना या नियमित तौर पर शराब पीना आपकी उम्र को कम कर सकता है। एक आंकड़े के अनुसार, अत्यधिक शराब पीने का दुष्प्रभाव 20-65 वर्ष की आयु के लोगों पर देखने को मिलता है। 10 में से एक की मौत का कारण शराब का अधिक सेवन करना होता है।

Know About the Negative and Dark Effects of Drinking Liquor Daily