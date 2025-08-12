UPPSC Recruitment: यूपीपीएससी में प्रवक्ता भर्ती 2025: 1516 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू

UPPSC Lecturer Exam 2025: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ा रोजगार अवसर सामने आया है। राज्य सरकार ने राजकीय इंटर कॉलेजों और विशेष विद्यालयों में प्रवक्ता एवं प्राध्यापक पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने कुल 1516 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिनमें पुरुष एवं महिला शाखाओं के साथ-साथ दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए विशेष विद्यालयों के पद भी शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।