Police Smriti Divas: शहीद पुलिसकर्मियों को नमन: श्रद्धांजलि, छात्रवृत्ति और साहस के संदेश के साथ पुलिस स्मृति दिवस

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद पुलिसकर्मियों को याद कर उनकी वीरता को नमन किया (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Police Smriti Diwas Lucknow Police Line: उत्तर प्रदेश में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर प्रदेश के शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहीद पुलिसकर्मी हमारे राष्ट्र के सच्चे नायक हैं, जिन्होंने कर्तव्यपरायणता और बलिदान का परिचय दिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हम आज उन सभी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि उनकी वीरता और साहस हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस स्मृति दिवस पर सरकार ने पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं:
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पुलिस द्वारा अवैध ड्रग्स और मादक पदार्थों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण भी साझा किया। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2022 से 21 सितंबर 2025 तक विशेष अभियान के अंतर्गत 39,427 संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस हर स्तर पर न्याय सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठा रही है। हमारा उद्देश्य केवल अपराधियों को सजा दिलाना नहीं है, बल्कि समाज से मादक पदार्थों और अवैध गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त करना भी है। प्रदेश की युवा पीढ़ी सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में जीवन व्यतीत करे, यही हमारी प्राथमिकता है।”
मुख्यमंत्री ने पंजाब के अन्नदाताओं के प्रति सरकार की संवेदना और समर्थन भी व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार ने 2,500 बोरा यानी 1,000 क्विंटल गेहूं का बीज पंजाब के किसानों को भेजा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उन्हें आश्वस्त किया कि वे इस आपदा का सामना अकेले नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार किसानों के लिए हर आवश्यक कदम उठा रही है ताकि उनकी फसल और जीवन सुरक्षित रह सके।
पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष शहीद पुलिसकर्मियों को याद करने और उनके बलिदान को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। इस अवसर पर पुलिस अधिकारी और कर्मी न केवल अपने शहीद साथियों को याद करते हैं, बल्कि अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति भी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हैं।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपके समर्पण और निष्ठा से ही प्रदेश की जनता सुरक्षित महसूस करती है। शहीद पुलिसकर्मी हमें यह सिखाते हैं कि देश सेवा और कर्तव्यपरायणता सबसे बड़ी वीरता है। इस अवसर पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों को सहारा देने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया।
उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा निधि के तहत दी गई छात्रवृत्ति से बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हमेशा मेधावी और काबिल बच्चों को प्रोत्साहित करती है। पुलिसकर्मी और उनके परिवार हमारे समाज की रीढ़ हैं। उनकी शिक्षा, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है। साथ ही उन्होंने बताया कि भविष्य में भी इस तरह की योजनाओं को और विस्तृत किया जाएगा, ताकि शहीदों के परिवारों और कर्मियों के कल्याण में कोई कमी न रह जाए।
मुख्यमंत्री ने यह भी जोर दिया कि उत्तर प्रदेश पुलिस समाज के हर वर्ग के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि पुलिस केवल अपराध रोकने का काम नहीं करती, बल्कि समाज में सुरक्षा, न्याय और सहनशीलता का वातावरण बनाती है। हमारे प्रयास का मूल उद्देश्य जनता का भरोसा जीतना और उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान करना है।”
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में यह भी जानकारी दी कि पुलिस विभाग ने पिछले वर्षों में कई कदम उठाए हैं:
इन सभी पहलों का उद्देश्य केवल कानून लागू करना नहीं, बल्कि समाज और पुलिस के बीच विश्वास और सुरक्षा का माहौल बनाना है।
मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों और जनता से अपील की कि वे सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर परिस्थिति में पुलिस का सहयोग करती है और शहीद पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों का समर्थन हमेशा जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के अंत में कहा कि हमारे शहीद पुलिसकर्मी हमें साहस, निष्ठा और देशभक्ति की प्रेरणा देते हैं। हम सबका कर्तव्य है कि उनके बलिदान को हमेशा याद रखें और समाज में उनके योगदान का सम्मान करें।
