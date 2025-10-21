Police Smriti Divas: शहीद पुलिसकर्मियों को नमन: श्रद्धांजलि, छात्रवृत्ति और साहस के संदेश के साथ पुलिस स्मृति दिवस

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पुलिस द्वारा अवैध ड्रग्स और मादक पदार्थों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण भी साझा किया। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2022 से 21 सितंबर 2025 तक विशेष अभियान के अंतर्गत 39,427 संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस हर स्तर पर न्याय सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठा रही है। हमारा उद्देश्य केवल अपराधियों को सजा दिलाना नहीं है, बल्कि समाज से मादक पदार्थों और अवैध गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त करना भी है। प्रदेश की युवा पीढ़ी सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में जीवन व्यतीत करे, यही हमारी प्राथमिकता है।”