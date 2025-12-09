गोमतीनगर से सहारनपुर बस कुछ ही देर में दौड़ेगी वंदे भारत, बुकिंग शुरू, कम समय में तेज और आरामदायक सफर

Vande Bharat on Track Gomtinagar–Saharanpur High-Speed Service : रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश में आधुनिक रेल यात्रा को और तेज व सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। गोमतीनगर से सहारनपुर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन 9 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। ट्रेन का संचालन सोमवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिन किया जाएगा। इसके लिए बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और शुरुआती दिनों में सैकड़ों सीटें अभी भी उपलब्ध हैं। इस ट्रेन के शुरू होने से लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, नजीबाबाद और रुड़की जैसे प्रमुख शहरों को सीधा और तेज रेल संपर्क मिलेगा। यात्रियों को यात्रा में कम समय और अधिक सुविधा का अनुभव होगा।

प्रधानमंत्री ने दिखाई थी हरी झंडी