गोमतीनगर से सहारनपुर बस कुछ ही देर में दौड़ेगी वंदे भारत, बुकिंग शुरू, कम समय में तेज और आरामदायक सफर

बुकिंग शुरू, कम समय में तेज, आरामदायक और हाई-टेक सफर (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group)
Vande Bharat on Track Gomtinagar–Saharanpur High-Speed Service : रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश में आधुनिक रेल यात्रा को और तेज व सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। गोमतीनगर से सहारनपुर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन 9 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। ट्रेन का संचालन सोमवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिन किया जाएगा। इसके लिए बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और शुरुआती दिनों में सैकड़ों सीटें अभी भी उपलब्ध हैं। इस ट्रेन के शुरू होने से लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, नजीबाबाद और रुड़की जैसे प्रमुख शहरों को सीधा और तेज रेल संपर्क मिलेगा। यात्रियों को यात्रा में कम समय और अधिक सुविधा का अनुभव होगा।
प्रधानमंत्री ने दिखाई थी हरी झंडी
इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग एक महीने पहले हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। शुरुआती योजना थी कि यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन से सुबह के समय रवाना होगी, लेकिन संचालन की रणनीति में बदलाव करते हुए अब इसे गोमतीनगर से दोपहर के समय चलाने का फैसला किया गया। रेलवे सूत्रों के अनुसार, देहरादून मार्ग पर पहले से जारी वंदे भारत सेवा और सहारनपुर से सुबह के समय ट्रेन संचालन की मांग के चलते समय सारिणी में बदलाव किया गया, जिससे ट्रेन के शुभारंभ में करीब एक महीने की देरी हो गई।
रेलवे द्वारा जारी विवरण के अनुसार गोमतीनगर–सहारनपुर वंदे भारत में चेयरकार और एग्जीक्यूटिव क्लास की सुविधा दी गई है।
लखनऊ से सीतापुर तक का लगभग 80 किलोमीटर का सफर यह ट्रेन महज 1 घंटा 5 मिनट में पूरा करेगी। इस रूट पर चेयरकार का किराया ₹495 और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया ₹930 तय किया गया है। यह सुविधा खासतौर पर दैनिक यात्रियों, छात्रों और नौकरीपेशा लोगों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी।
इस वंदे भारत ट्रेन के संचालन में देरी को लेकर भी तस्वीर अब साफ हो गई है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक, पहले योजना थी कि इस ट्रेन को लखनऊ जंक्शन से सुबह चलाया जाए, लेकिन देहरादून रूट की वंदे भारत ट्रेन और सहारनपुर से सुबह ट्रेन चलाने की स्थानीय मांग के कारण समय तालिका में बदलाव करना पड़ा। रेलवे बोर्ड स्तर पर कई दौर की चर्चाओं और तकनीकी बाधाओं के चलते अब जाकर गोमतीनगर को इसका प्रारंभिक स्टेशन तय किया गया।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस रूट पर यात्रियों की संख्या में और बढ़ोतरी की संभावना है।
