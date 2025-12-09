9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

गोमतीनगर से सहारनपुर बस कुछ ही देर में दौड़ेगी वंदे भारत, बुकिंग शुरू, कम समय में तेज और आरामदायक सफर

Vande Bharat on Track:: लखनऊ से सहारनपुर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहतभरी खबर है। गोमतीनगर से सहारनपुर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन 9 दिसंबर से शुरू हो रहा है। बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और शुरुआती दिनों में सैकड़ों सीटें यात्रियों के लिए उपलब्ध हैं।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 09, 2025

बुकिंग शुरू, कम समय में तेज, आरामदायक और हाई-टेक सफर (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group)

बुकिंग शुरू, कम समय में तेज, आरामदायक और हाई-टेक सफर (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group)

Vande Bharat on Track Gomtinagar–Saharanpur High-Speed Service : रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश में आधुनिक रेल यात्रा को और तेज व सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। गोमतीनगर से सहारनपुर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन 9 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। ट्रेन का संचालन सोमवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिन किया जाएगा। इसके लिए बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और शुरुआती दिनों में सैकड़ों सीटें अभी भी उपलब्ध हैं। इस ट्रेन के शुरू होने से लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, नजीबाबाद और रुड़की जैसे प्रमुख शहरों को सीधा और तेज रेल संपर्क मिलेगा। यात्रियों को यात्रा में कम समय और अधिक सुविधा का अनुभव होगा।
प्रधानमंत्री ने दिखाई थी हरी झंडी

इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग एक महीने पहले हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। शुरुआती योजना थी कि यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन से सुबह के समय रवाना होगी, लेकिन संचालन की रणनीति में बदलाव करते हुए अब इसे गोमतीनगर से दोपहर के समय चलाने का फैसला किया गया। रेलवे सूत्रों के अनुसार, देहरादून मार्ग पर पहले से जारी वंदे भारत सेवा और सहारनपुर से सुबह के समय ट्रेन संचालन की मांग के चलते समय सारिणी में बदलाव किया गया, जिससे ट्रेन के शुभारंभ में करीब एक महीने की देरी हो गई।

किराया और सीटों की स्थिति

रेलवे द्वारा जारी विवरण के अनुसार गोमतीनगर–सहारनपुर वंदे भारत में चेयरकार और एग्जीक्यूटिव क्लास की सुविधा दी गई है।

  • गोमतीनगर से सहारनपुर (ट्रेन संख्या 26504)
  • चेयरकार किराया: ₹1460
  • एग्जीक्यूटिव क्लास किराया: ₹2685
  • रिक्त सीटों की स्थिति (9–11 दिसंबर):
  • 9 दिसंबर: चेयरकार – 362 सीटें, एग्जीक्यूटिव – 33 सीटें
  • 10 दिसंबर: चेयरकार – 397 सीटें, एग्जीक्यूटिव – 33 सीटें
  • 11 दिसंबर: चेयरकार – 394 सीटें, एग्जीक्यूटिव – 34 सीटें

सहारनपुर से गोमतीनगर (ट्रेन संख्या 26503)

  • चेयरकार किराया: ₹1530
  • एग्जीक्यूटिव क्लास किराया: ₹2750
  • रिक्त सीटें:
  • 9, 10 और 11 दिसंबर को – एग्जीक्यूटिव में 41 सीटें रोज
  • चेयरकार में क्रमश: 414, 420 और 420 सीटें उपलब्ध
  • इसमें चेयरकार में ₹307 और एग्जीक्यूटिव में ₹433 का कैटरिंग चार्ज शामिल है।

80 किलोमीटर का सफर सिर्फ 1 घंटे 5 मिनट में

लखनऊ से सीतापुर तक का लगभग 80 किलोमीटर का सफर यह ट्रेन महज 1 घंटा 5 मिनट में पूरा करेगी। इस रूट पर चेयरकार का किराया ₹495 और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया ₹930 तय किया गया है। यह सुविधा खासतौर पर दैनिक यात्रियों, छात्रों और नौकरीपेशा लोगों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी।

ट्रेन का पूरा टाइम टेबल

  • गोमतीनगर–सहारनपुर वंदे भारत (26504):
  • गोमतीनगर – दोपहर 3:10 बजे प्रस्थान
  • डालीगंज – 3:28 बजे
  • सीतापुर – 4:33 बजे
  • शाहजहांपुर – 6:08 बजे
  • बरेली – 7:05 बजे
  • मुरादाबाद – 8:35 बजे
  • नजीबाबाद – 9:54 बजे
  • रुड़की – 10:42 बजे
  • सहारनपुर – रात 11:50 बजे आगमन
  • वापसी यात्रा (26503):
  • सहारनपुर – सुबह 5:05 बजे प्रस्थान
  • गोमतीनगर – दोपहर 2:05 बजे आगमन
  • कुल यात्रा समय: 8 घंटे 55 मिनट

देरी की वजह भी आई सामने

इस वंदे भारत ट्रेन के संचालन में देरी को लेकर भी तस्वीर अब साफ हो गई है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक, पहले योजना थी कि इस ट्रेन को लखनऊ जंक्शन से सुबह चलाया जाए, लेकिन देहरादून रूट की वंदे भारत ट्रेन और सहारनपुर से सुबह ट्रेन चलाने की स्थानीय मांग के कारण समय तालिका में बदलाव करना पड़ा। रेलवे बोर्ड स्तर पर कई दौर की चर्चाओं और तकनीकी बाधाओं के चलते अब जाकर गोमतीनगर को इसका प्रारंभिक स्टेशन तय किया गया।

यात्रियों के लिए बड़ी राहत

  • गोमतीनगर से सहारनपुर तक वंदे भारत ट्रेन के संचालन से यात्रियों को कई फायदे होंगे:
  • कम समय में लंबी दूरी की यात्रा
  • बेहतर सीटिंग व्यवस्था
  • ऑनबोर्ड कैटरिंग सुविधा
  • आधुनिक और सुरक्षित कोच
  • समय की बचत

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस रूट पर यात्रियों की संख्या में और बढ़ोतरी की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Yogi Government: एथेनॉल उत्पादन में रिकॉर्ड उछाल, योगी सरकार की नीति से यूपी बना आर्थिक ताकत का केंद्र
लखनऊ
योगी सरकार की आबकारी नीति से निवेश को रफ्तार, एथेनॉल हब बना उत्तर प्रदेश (फोटो सोर्स : Information Department )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

indian railway

Railway news

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 02:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / गोमतीनगर से सहारनपुर बस कुछ ही देर में दौड़ेगी वंदे भारत, बुकिंग शुरू, कम समय में तेज और आरामदायक सफर

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘SIR की जगह अंदरखाने हो रहा NRC जैसा काम’, अखिलेश यादव बोले-चुनाव सुधार की शुरुआत आयोग से हो

akhilesh yadav said electoral reforms should begin with the election commission he called sir hidden nrc
लखनऊ

जया किशोरी, निधि सारस्वत समेत ये हैं टॉप 5 महिला कथावाचक! जानें प्रसिद्ध कथावाचकों की फीस

top 5 female katha vachak jaya kishori and nidhi saraswat name in list
लखनऊ

ममता बनी अपराध की वजह, देवरानी का नवजात चुराया, मां की गोद से छिनने का दर्दनाक सच

लखनऊ में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात: निसंतान महिला ने ससुराल से नवजात शिशु को चुराया, हरदोई में पति के साथ गिरफ्तार (फोटो सोर्स : AI)
लखनऊ

‘….वो क्यों गंदा काम करते हैं?’, राम मंदिर धर्म ध्वजा कार्यक्रम में नहीं जाने पर भी विनय कटियार ने तोड़ी चुप्पी; मुल्ला मुलायम….

why vinay katiyar not participate in ram mandir dharma dhwaja program what he say about mulla mulayam
लखनऊ

जब पहली बार एक गैंगस्टर के लिए बनाई गई STF, अंतिम संस्कार में मिला था सुराग

Famous don, gorakhpur gangster, gorakhpur crime, shri prakash shukla, श्रीप्रकाश शुक्ला, गोरखपुर डॉन श्री प्रकाश शुक्ल, गोरखपुर का डॉन कौन है, up stf, hari sankar tiwari, kalyan singh, kalyan singh murder, shri prakash shukla special story, up stf story
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.