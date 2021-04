Weekend Lockdown in UP: यूपी में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान, शनिवार और रविवार रहेगी पूर्ण तालाबंदी

लखनऊ। Weekend Lockdown in UP. उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण (coronavirus) को रोकने के लिए योगी सरकार (UP Government) द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में मंगलवार को सरकार ने अब वीकेंड लॉकडाउन (Weeknd Lockdown) की घोषणा की है। जिसके चलते अब शनिवार और रविवार को पूरे प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन (Saturday Sunday Lockdown) रहेगा। वहीं नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, इससे पहले सरकार ने सिर्फ रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन स्थिति को देखते हुए अब शनिवार और रविवार को लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बाहर निकलने की छूट रहेगी। इसके अलावा कोरोना वैक्सीनेशन, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी छूट दी जाएगी।

5 जिलों में लॉकडाउन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारीज किया

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 5 शहरों में लॉकडाउन के फैसले को मंगलवार को खारिज कर दिया। सोमवार को ही हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते यूपी के पांच जिलों में 26 अप्रैल तक एक हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया था। जिसे मानने से राज्य सरकार ने इनकार कर दिया था। इस पर योगी सरकार ने कोर्ट से कहा था कि उन्होंने कोरोना की रोकथाम के लिए सख्ती लगाई है और आगे वह इससे भी अधिक सख्ती पर विचार कर रहे हैं। प्रदेश के लोगों की अजीविका को बचाने के चलते पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता।

प्रवासी मजदूरों के लिए दिए खास निर्देश

योगी सरकार ने दिल्ली-मुंबई से लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए भी खास निर्देश दिए हैं। जिसमें उन्होंने गृह विभाग और परिवहन विभाग को समन्वय बनाकर दूसरे राज्यों से यूपी लौट रहे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने की सही व्यवस्था करने को कहा है। सीएम ने प्रदेश में आ रहे सभी प्रवासी मजदूरों की कोरोना टेस्टिंग और ट्रीटमेंट को लेकर भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, वाराणसी, झांसी, गोरखपुर, मेरठ आदि जिलों कोविड बेड की संख्या दोगुना करने का भी आदेश दिया है।

उत्तर प्रदेश में कोरोना का हाल:

24 घंटे में आए केस: 28211

24 घंटे में हुई मौतें: 167

कुल केस की संख्या: 879831

एक्टिव केस की संख्या: 208523

अबतक हुई हुई मौतें: 9,997