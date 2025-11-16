‘…..तो BSP और सीटें जीतती’, रामगढ़ में बसपा उम्मीदवार की जीत पर क्या बोलीं मायावती

रामगढ़ में बसपा उम्मीदवार की जीत पर बोलीं मायावती। फोटो सोर्स-IANS
UP Politics: बिहार विधानसभा चुनाव में कैमूर जिले की रामगढ़ सीट पर BSP उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह यादव ने जीत हासिल की है। उनकी जीत पर पार्टी अध्यक्ष मायावती ने उन्हें बधाई दी। मायावती ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता तो BSP और सीटें जीतती।
BSP प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, ''बिहार विधानसभा के अभी हाल ही में संपन्न हुए आम चुनाव में कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट (संख्या 203) पर बसपा के उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह यादव को जीत दिलाने के लिए पार्टी के सभी लोगों को बधाई और उनका पूरे तहेदिल से आभार प्रकट। हालांकि वोटों की गिनती बार-बार कराने के बहाने से वहां के प्रशासन व एकजुट होकर सभी विरोधी पार्टियों द्वारा बसपा उम्मीदवार को हराने का पूरा-पूरा प्रयास किया गया, किंतु पार्टी के बहादुर कार्यकर्ताओं के पूरे समय तक डटे रहने से विरोधियों का यह षड्यंत्र सफल नहीं हो सका।"
उन्होंने आगे कहा, "इतना ही नहीं, बल्कि बिहार के इस क्षेत्र की अन्य सीटों पर भी विरोधियों को कांटे की टक्कर देने के बावजूद BSP उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सके, जबकि फीडबैक के अनुसार अगर चुनाव पूरी तरह से फ्री एंड फेयर होता तो बसपा और भी कई सीटें जरूर जीतती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिससे पार्टी के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि आगे और भी अधिक तैयारी के साथ काम करते रहने की जरूरत है।''
मायावती ने आगे X पर पोस्ट किया, ''बिहार विधानसभा के इस चुनाव में अपने खून-पसीने व पूरी लगन से चुनाव लड़ने के लिए बसपा के सभी छोटे-बड़े पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं एवं शुभचिन्तकों आदि का तहेदिल से आभार प्रकट तथा आगे बिहार में पूरे जी-जान से लगे रहने का आह्वान ताकि बिहार, बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर एवं कांशीराम जी के सपनों की, ’सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय’ की धरती बन सके।''
बता दें कि बिहार की रामगढ़ विधानसभा सीट के BSP प्रत्याशी सतीश कुमार यादव ने कड़े मुकाबले के बीच जीत दर्ज की। BSP उम्मीदवार सतीश कुमार यादव ने BJP के प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह को मात्र 30 वोटों के अंतर से हराया।
