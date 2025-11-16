‘…..तो BSP और सीटें जीतती’, रामगढ़ में बसपा उम्मीदवार की जीत पर क्या बोलीं मायावती

BSP प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, ''बिहार विधानसभा के अभी हाल ही में संपन्न हुए आम चुनाव में कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट (संख्या 203) पर बसपा के उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह यादव को जीत दिलाने के लिए पार्टी के सभी लोगों को बधाई और उनका पूरे तहेदिल से आभार प्रकट। हालांकि वोटों की गिनती बार-बार कराने के बहाने से वहां के प्रशासन व एकजुट होकर सभी विरोधी पार्टियों द्वारा बसपा उम्मीदवार को हराने का पूरा-पूरा प्रयास किया गया, किंतु पार्टी के बहादुर कार्यकर्ताओं के पूरे समय तक डटे रहने से विरोधियों का यह षड्यंत्र सफल नहीं हो सका।"