UP Board Result 2022: दसवीं-बारहवीं के रिजल्ट में क्यों हो रही देरी, जानिए बड़ी वजह

UP Board 10th 12th Result 2022: यूपी बोर्ड के दसवीं और बारहवीं के रिजल्ट का छात्रों को बेसब्री से इंतजार है। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिणाम की कोई सूचना भी नहीं जारी की गई है। हालांकि ये संकेत दिए गए हैं कि जून के पहले सप्ताह में रिजल्ट आ सकता है।

Published: May 20, 2022 11:57:34 am

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से दसवीं और बारहवीं के रिजल्ट की तारीख अब तक तय नहीं हुई है। न ही अभी विभाग की ओर से अभी तक कोई सूचना जारी नहीं हुई। हालांकि विभाग ने संकेत दिए है जूव के पहले सप्ताह तक परिणाम घोषित हो सकता है। दरअसल, परीक्षा खत्म होने के बाद यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के लाखों छात्रों को रिजल्‍ट का इंतजार है। लेकिन कुछ कारणों से छात्रों का इंतजार अब बढ़ता ही जा रहा है।

When UP Board 10th - 12th Result 2022 Announce and how to check