महिला जज को धक्का मारा और निकाल दिया रेस्टोरेंट से बाहर! पति को परिणाम भुगतने की धमकी; गाली…

इसके बाद रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने भी शिकायत दर्ज करवाई। जिसके बाद न्यायिक अधिकारी और उनके पति के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई। रेस्टोरेंट कर्मचारियों ने शिकायत में आरोप लगाया गया कि दंपति ने रेस्टोरेंट के 2 कर्मचारियों को गाली दी। साथ ही उन्हें गलत तरीके से रोका। धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना) और BNS की धारा 3 (5) (साझा इरादे) के तहत मामले में FIR दर्ज की गई।