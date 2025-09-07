महिला जज को धक्का मारा और निकाल दिया रेस्टोरेंट से बाहर! पति को परिणाम भुगतने की धमकी; गाली…

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की एक महिला जज के साथ गोवा में बदसलूकी की गई। महिला जज को धक्का दिया गया। साथ ही उनके पति को धमकी भी दी गई। मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है।
विवाद गोवा के होटल में पार्किंग को लेकर हुआ। पुलिस की माने तो घटना शुक्रवार शाम करीब 6.30 बजे हुई। जब सिविल जज (सीनियर डिवीजन) और उनके पति गोवा में समुद्र के पास एक रेस्टोरेंट में गए थे।
अपनी शिकायत में न्यायिक अधिकारी ने आरोप लगाया कि रेस्टोरेंट के सुरक्षाकर्मियों ने उनके और उनके पति के साथ दुर्व्यवहार किया और धक्का-मुक्की की। इतना ही नहीं उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई। इसके बाद आरोपी कर्मचारियों ने पार्किंग के मुद्दे पर उन्हें रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया।
रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के खिलाफ धारा 74 (महिला की शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 351 (3) (आपराधिक धमकी) के साथ BNS की धारा 3 (5) (सामान्य इरादे) के तहत FIR दर्ज की गई। पुलिस ने रात करीब 10 बजे FIR दर्ज की।
इसके बाद रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने भी शिकायत दर्ज करवाई। जिसके बाद न्यायिक अधिकारी और उनके पति के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई। रेस्टोरेंट कर्मचारियों ने शिकायत में आरोप लगाया गया कि दंपति ने रेस्टोरेंट के 2 कर्मचारियों को गाली दी। साथ ही उन्हें गलत तरीके से रोका। धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना) और BNS की धारा 3 (5) (साझा इरादे) के तहत मामले में FIR दर्ज की गई।
पुलिस की माने तो रेस्टोरेंट के पास "पेड पार्किंग" की जगह को लेकर विवाद शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि दंपति को कार पार्क करने के लिए जगह नहीं मिली। इसी को लेकर कर्मचारियों और दपति के बीच बहस हुई। मामले की जांच की जा रही है।