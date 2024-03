विश्व मौसम विज्ञान दिवस आज, जानें कैसे पूर्वानुमान लगाते है वैज्ञानिक

1950 से हुई दिवस मनाने की पहल (Meteorological Day) इस विश्व मौसम विज्ञान दिवस को लेकर इतिहास बहुत पुराना है इसके लिए वर्ष 1950 में 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की स्थापना हुई थी उस दौरान यह संगठन एक अंतर सरकारी निकाय था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसे लेकर संगठन की वेबसाइट पर एक नारा दिखाई देता है। इसमें यह दिन ‘राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं के आवश्यक योगदान’ को दर्शाता है।

2024 में क्या है दिवस की थीम ( World Meteorological Day Celebration ) हर साल दिवस को लेकर अलग-अलग थीम दी जाती है इसमें इस बार की थीम है The Future of Weather, Climate and Water across Generations। जो कि इससे पहले साल 2023 में “जनरेशन के साथ मौसम, जलवायु और जल का भविष्य” थी।

कैसे वैज्ञानिक देते है सटीक जानकारी ( World Meteorological Organization ) इसे लेकर मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा बताते हैं कि, 23 मार्च के दिन मौसम विभाग केंद्र पूरी तरह खुला रहता है इस दिन लोगों को अलग-अलग यंत्रों की प्रदर्शनी लगाकर जानकारी दी जाती है. यंत्रों से क्या अर्थ और परिणाम निकलते हैं यह भी बताया जाता है. ( Weather ) सेटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से भी लोगों को जानकारी दी जाती है और इसके अलावा रडार के संबंधित सवालों के जवाब मौसम विभाग के माध्यम से दिया जाता है।