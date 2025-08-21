World Senior Citizen Day 2025:’वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे’ पर मुख्यमंत्री ने दी बधाई, बुजुर्गों के महत्व को किया रेखांकित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह संदेश स्पष्ट करता है कि बुजुर्ग केवल उम्रदराज व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि वे समाज और परिवार की नींव हैं। उनके प्रति संवेदनशील होकर हम न केवल अपने घर को मजबूत बना सकते हैं, बल्कि पूरे समाज को भी सुदृढ़ बना सकते हैं। "आइए, आज इस अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनके अनुभव को सराहेंगे और उनकी सेवा करेंगे। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।"