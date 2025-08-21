World Senior Citizen Day 2025:’वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे’ पर मुख्यमंत्री ने दी बधाई, बुजुर्गों के महत्व को किया रेखांकित

World Senior Citizen Day CM Salute To Elders: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे’ के अवसर पर सभी वरिष्ठ नागरिकों को हार्दिक बधाई देते हुए उनके योगदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्ग ही हमारी संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों के संवाहक हैं। उन्होंने समाज से आह्वान किया कि सभी लोग अपने घर और परिवार में वरिष्ठजनों के प्रति संवेदनशील रहें और उनकी सेवा एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
मुख्यमंत्री योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर अपने संदेश में लिखा-
"हमारी संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों के संवाहक हमारे बुजुर्गों को 'वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे' की हार्दिक शुभकामनाएं! हमारे वरिष्ठ जन समाज, परिवार और संस्कार की नींव हैं। आइए, हम सभी अपने वरिष्ठ नागरिकों के प्रति उदार एवं संवेदनशील हों और उनकी सेवा व सुरक्षा में सदैव तत्पर रहें।"
भारत की पारिवारिक व्यवस्था में बुजुर्गों का स्थान हमेशा से ही विशेष रहा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति केवल उम्र में बड़ा नहीं होता, बल्कि वह अनुभव, ज्ञान, धैर्य और जीवन की समझ का जीता-जागता स्रोत होता है। वे बच्चों को संस्कार, युवाओं को मार्गदर्शन और पूरे परिवार को मजबूती प्रदान करते हैं।
परिवार में बुजुर्गों का होना ऐसा है जैसे जड़ों का मजबूत होना, जिनसे पूरी शाखाएं पोषित होती हैं। उनके अनुभव कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने में सहायक होते हैं और उनकी उपस्थिति घर के वातावरण में आत्मीयता, अनुशासन और स्नेह का संचार करती है।
मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे बुजुर्गों को बोझ न समझें, बल्कि उनके अनुभव को परिवार की सबसे बड़ी पूंजी के रूप में देखें। उन्होंने कहा कि आधुनिक जीवनशैली में जहां संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, वहां बुजुर्गों को अकेलेपन और उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति को बदलना होगा।
"बुजुर्गों के बिना घर केवल एक मकान है, परिवार नहीं। उनके आशीर्वाद से ही घर में समृद्धि और शांति बनी रहती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि आज हम जिस स्थान पर हैं, वहां तक पहुँचाने में हमारे बड़ों की मेहनत और त्याग शामिल है।" - मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
हर साल 21 अगस्त को ‘वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे’ मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के योगदान का सम्मान करना और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना है। इस दिन समाज को यह संदेश दिया जाता है कि बुजुर्गों को केवल सम्मान ही नहीं, बल्कि सुरक्षा और सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह संदेश स्पष्ट करता है कि बुजुर्ग केवल उम्रदराज व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि वे समाज और परिवार की नींव हैं। उनके प्रति संवेदनशील होकर हम न केवल अपने घर को मजबूत बना सकते हैं, बल्कि पूरे समाज को भी सुदृढ़ बना सकते हैं। "आइए, आज इस अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनके अनुभव को सराहेंगे और उनकी सेवा करेंगे। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।"