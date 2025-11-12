Apaar ID में बड़ी गड़बड़ी! 71% छात्रों को ही मिला डिजिटल पहचान का लाभ, बाकी काट रहे चक्कर

Apaar ID Card: जिले में दो हजार 472 छात्रों के आवेदन लंबित हैं। आईडी जनरेट नहीं हो पाया है। बागबाहरा में 368, बसना में 556, महासमुंद में 866, पिथौरा में 448 और सरायपाली में 244 आवेदन विभिन्न कारणों से पेंडिंग हैं। ऐसे छात्र भी हैं, जिनके पास सभी दस्तावेज मौजूद हैं। फिर भी अपार आईडी नहीं बन पा रही है। ऐसे छात्रों की संया 10 हजार 442 है। बागबाहरा में 1952, बसना में 2044, महासमुंद में 2659, पिथौरा में 2645, सरायपाली में 1142 छात्रों के आईडी नहीं बन रही है।