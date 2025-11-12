Apaar ID में बड़ी गड़बड़ी! 71% छात्रों को ही मिला डिजिटल पहचान का लाभ, बाकी काट रहे चक्कर

अपार आईडी के लिए पालक भटक रहे दफ्तर-दफ्तर (photo source- Patrika)
Apaar ID Card: अपार आईडी बनाने में आधार कार्ड में हुई त्रुटियां ही एक बड़ी बाधा बन गई हैं। अभी भी 10 हजार से ज्यादा छात्रों ने अपना आधार उपलब्ध नहीं कराया है। 31 हजार छात्रों का आधार कार्ड सत्यापित नहीं हो पाया है। पिछले वर्ष भी यही समस्या देखने को मिली थी। आधार कार्ड बनाते वक्त हुई त्रुटियों के कारण छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
परिजनों के सामने भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आधार सुधारने के लिए पालकों को पोस्ट ऑफिस व तहसील कार्यालय की दौड़ लगानी पड़ रही है। जिले में एक लाख 63 हजार 823 छात्रों का आधार सत्यापित किया गया है। जिले में दो लाख 14 हजार छात्रों की अपार आईडी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 1 लाख 53 हजार छात्रों की आईडी जनरेट किया गया है।
अक्टूबर माह से ही अपार आईडी जनरेट करने का कार्य चल रहा है। त्योहारी सीजन व अवकाश के कारण आईडी बनाने का कार्य प्रभावित हुआ। प्रभारी रेखराज शर्मा ने बताया कि आईडी जनरेट करने का कार्य किया जा रहा है। 71 प्रतिशत छात्रों का अपार आईडी जनरेट किया गया है।
बागबाहरा में कुल 29 हजार 826, बसना में 23 हजार 252, महासमुंद में 46 हजार 226, पिथौरा में 30 हजार 522, सरायपाली में 23 हजार 555 छात्रों की अपार आईडी बनाई गई है। इसके अलावा प्राथमिक शाला में 11853 छात्रों की आईडी बन गई है। माध्यमिक शाला में 55 हजार 554, हाई स्कूल का 19 हजार 916 और हायर सेकंडरी स्कूल में 12 हजार 293 छात्रों की आईडी जनरेट की गई है।
Apaar ID Card: जिले में दो हजार 472 छात्रों के आवेदन लंबित हैं। आईडी जनरेट नहीं हो पाया है। बागबाहरा में 368, बसना में 556, महासमुंद में 866, पिथौरा में 448 और सरायपाली में 244 आवेदन विभिन्न कारणों से पेंडिंग हैं। ऐसे छात्र भी हैं, जिनके पास सभी दस्तावेज मौजूद हैं। फिर भी अपार आईडी नहीं बन पा रही है। ऐसे छात्रों की संया 10 हजार 442 है। बागबाहरा में 1952, बसना में 2044, महासमुंद में 2659, पिथौरा में 2645, सरायपाली में 1142 छात्रों के आईडी नहीं बन रही है।
