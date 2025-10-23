CG IPS Ashutosh Singh Deputation: महासमुंद के SP आशुतोष सिंह डेपुटेशन पर CBI में SP बनाए गए, आदेश जारी… गृहमंत्री शर्मा से हुई थी नोकझोंक

छत्तीसगढ़ कैडर के 2012 बैच के आईपीएस आशुतोष सिंह ने 24 दिसंबर 2012 को आईपीएस की सर्विस ज्वाइन की। लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण अकादमी हैदराबाद से ट्रेनिंग खत्म करने के बाद फील्ड ट्रेनिंग के लिए उन्हें रायपुर जिले में प्रशिक्षु आईपीएस के तौर पर पोस्टिंग मिली। वे रायपुर जिले के अभनपुर थाना प्रभारी रहें। फिर वे अगले चरण में सरगुजा जिले में डीएसपी हेड क्वार्टर व सीएसपी अंबिकापुर रहें। अंबिकापुर में सीएसपी रहने के दौरान आशुतोष सिंह की पहचान एक तेज तर्रार पुलिस आफिसर के रूप में स्थापित हुई थी। बतौर सीएसपी अंबिकापुर में उन्होंने 5 नवंबर 2014 से 5 सितंबर 2015 तक अपनी सेवाएं दी।