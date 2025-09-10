युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी.. यहां 3500 पदों पर होगी भर्ती, सैलरी 32 हजार तक

चयनित उम्मीदवारों को मासिक वेतन 7 हजार से 32 हजार रुपए तक प्रदान किया जाएगा। इन पदों के लिए 8वीं से लेकर स्नातक, आईटीआई, डिप्लोमा, बीई एवं एमबीए उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होंगे। इच्छुक आवेदकों को क्यूआर कोड के माध्यम से आवेदन करना होगा एवं निर्धारित तिथि को मेला स्थल पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अभी तक 4800 युवक-युवतियों ने पंजीयन किया है। अभ्यर्थियों को रोजगार मेला में अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति साथ लेकर आना होगा।