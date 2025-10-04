Patrika LogoSwitch to English

महासमुंद

CG News: टैक्स न भरने वालों के खिलाफ नपा सख्त, बड़े बकायदारों की संपत्ति भी होगी कुर्क

CG News: महासमुंद जिले में नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू ने नगर पालिका के राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक लेकर टैक्स वसूली की प्रगति की जानकारी ली।

less than 1 minute read

महासमुंद

image

Shradha Jaiswal

Oct 04, 2025

CG News: टैक्स न भरने वालों के खिलाफ नपा सख्त, बड़े बकायदारों की संपत्ति भी होगी कुर्क(photo-patrika)

CG News: टैक्स न भरने वालों के खिलाफ नपा सख्त, बड़े बकायदारों की संपत्ति भी होगी कुर्क(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू ने नगर पालिका के राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक लेकर टैक्स वसूली की प्रगति की जानकारी ली। बैठक में उन्होंने राजस्व वसूली में गति लाने व पिछली बैठक में दिए निर्देशों के परिपालन में की गई कार्रवाई की जानकारी भी ली।

CG News: महासमुंद नपा का सख्त संदेश

बैठक में राजस्व विभाग के अधिकारी ने बताया कि लगातार अपील के बाद प्रतिदिन 10 से 15 लोग जल कर व मकान टैक्स जमा करने पालिका आ रहे हैं। अनेक बड़े बकायदार अभी भी टैक्स अदा करने में रुचि नहीं रहे हैं। पिछली बैठक में अध्यक्ष ने कर्मचारियों को निर्देशित किया था कि बड़े बकायदारों की सूची तैयार कर आवश्यक कार्रवाई करें। अध्यक्ष के निर्देश पर विभाग द्वारा बड़े बकायदारों की सूची तैयार कर ली गई है।

शीघ्र ही ऐसे लोगों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई के साथ विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक के दौरान नपाध्यक्ष साहू ने कहा कि बार-बार अपील के बाद भी भुगतान नहीं करने वाले बकायदारों को नगर पालिका से मिलने वाली सारी सुविधाओं पर रोक लगाई जाए।

टैक्स न भरने वालों की संपत्ति भी होगी कुर्क

पालिका अध्यक्ष साहू ने राजस्व प्रभारी से कहा कि संपत्ति कर, समेकित कर, बाजार साइड, यूजर चार्ज सहित जलकर वसूली में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि बड़े बकायदारों के साथ ही पूरे 30 वार्डों के बकायदारों की सूची तैयार की जाए। बैठक में पालिका अध्यक्ष साहू ने कहा कि बार-बार अपील करने के बावजूद बकायदार अपना टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ कड़ाई बरतना जरूरी हो गया है। इस अवसर पर राजस्व प्रभारी दिलीप चंद्राकर व अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

Published on:

04 Oct 2025 04:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / CG News: टैक्स न भरने वालों के खिलाफ नपा सख्त, बड़े बकायदारों की संपत्ति भी होगी कुर्क

महासमुंद

छत्तीसगढ़

