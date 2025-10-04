CG News: टैक्स न भरने वालों के खिलाफ नपा सख्त, बड़े बकायदारों की संपत्ति भी होगी कुर्क

बैठक में राजस्व विभाग के अधिकारी ने बताया कि लगातार अपील के बाद प्रतिदिन 10 से 15 लोग जल कर व मकान टैक्स जमा करने पालिका आ रहे हैं। अनेक बड़े बकायदार अभी भी टैक्स अदा करने में रुचि नहीं रहे हैं। पिछली बैठक में अध्यक्ष ने कर्मचारियों को निर्देशित किया था कि बड़े बकायदारों की सूची तैयार कर आवश्यक कार्रवाई करें। अध्यक्ष के निर्देश पर विभाग द्वारा बड़े बकायदारों की सूची तैयार कर ली गई है।