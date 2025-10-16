CG Salary Pending: बिजली विभाग के ठेका कर्मचारियों ने काम किया बंद, कहा- वेतन नहीं तो काम नहीं...(photo-patrika)
CG Salary Pending: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बिजली विभाग के ठेका कर्मचारियों ने पांच माह से वेतन नहीं मिलने से खफा होकर काम बंद कर दिया है। बुधवार को बिजली विभाग के सामने जमकर नारेबाजी भी की। ठेका कर्मचारियों द्वारा काम नहीं करने से शिकायत केंद्र में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया।
त्योहारी सीजन में वेतन नहीं मिलने से ठेका कर्मचारियों ने कहा वेतन नहीं तो काम नहीं। बुधवार को आक्रोश में कार्य नहीं किया। संघ के जिला अध्यक्ष संतोष पांडे ने बताया कि ठेका कर्मचारी के तौर पर हम लोग बिजली विभाग में कार्य करते हैं। पांच माह पूर्व ठेकेदार की ठेका की अवधि समाप्त हो गई थी।
इसके बाद भी फॉल्ट सुधार का कार्य हम लोग नियमित तौर पर करते आ रहे हैं, लेकिन पिछले पांच माह से वेतन नहीं दिया गया है। पूर्व में बिजली विभाग ने आश्वासन दिया गया था कि एक-दो माह में वेतन भुगतान कर दिया जाएगा।
अब अधिकारियों द्वारा घुमाया जा रहा है। पिछले दिनों हड़ताल भी की गई थी। फिर भी मांगें पूरी नहीं हुई। इस कारण बुधवार से ठेका कर्मचारी कार्य करना बंद कर दिए। बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ठेका कर्मचारी चर्चा करने के लिए बिजली विभाग पहुंचे थे। लेकिन, उनकी समस्या सुनने के लिए कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था।
निराश होकर एक दिव्यांग कर्मचारी ने अधिकारी को फोन किया तो एक कर्मचारी को विकलांग कहकर अपमानित किया गया। जिससे अन्य कर्मचारी आक्रोशित हुए। बिजली विभाग के ठेका कर्मचारी लगभग 150 हैं। बिजली विभाग के ईई पीआर वर्मा ने बताया कि कर्मचारियों की तनवाह के लिए आज 24 लाख रुपए की राशि जारी की जाएगी। एक-दो दिन में वेतन मिल जाएगा।
वर्तमान में दीपावली के पहले विद्युत ठेका कर्मचारी मेंटनेंस के कार्य के लिए जा रहे थे, यह कार्य भी प्रभावित हुआ। इसके अलावा आगामी दिनों में दीपावली के लिए वार्डों में नंबर जारी किया जाना है। कर्मचारियों के कार्य बंद करने से यह कार्य भी प्रभावित हो सकता है और बिजली गुल होने पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
कर्मचारियों ने कहा कि त्योहारी सीजन में उनके हाथ खाली हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जिसके कारण परेशान हैं। लंबे समय से विभाग आश्वासन दे रहा है, लेकिन भुगतान नहीं किया गया है। वे प्रतिदिन शिकायत मिलने पर फॉल्ट को सुधारने के लिए जाते हैं। जब तक वेतन नहीं आएगा, तब तक फॉल्ट सुधारने नहीं जाएंगे।
कोडार कॉलोनी मौहारीभाठा के पास ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आने की शिकायत आई थी। इस कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। ठेका कर्मचारियों द्वारा कार्य बंद करने के निर्णय से दोपहर तक फॉल्ट नहीं सुधारा गया था। दोपहर तक लगभग सात शिकायतें दर्ज की गईं थी। जिसका समाधान नहीं हो पाया।
बिजली विभाग ठेका कर्मचारी रामलाल, रोशन चक्रधारी, चंद्रशेखर चंद्राकर, बलराम शर्मा, ओम प्रकाश, राकेश शर्मा, संजय चंद्राकर, नरेंद्र यादव, करण सारथी, मुकेश ओगरे, पंचराम साहू, घनश्याम ध्रुव अपनी मांगों को लेकर बिजली विभाग के दतर पहुंचे थे, लेकिन अधिकारी नहीं मिले।
