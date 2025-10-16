Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महासमुंद

CG Salary Pending: बिजली विभाग के ठेका कर्मचारियों ने काम किया बंद, कहा- वेतन नहीं तो काम नहीं…

CG Strike For Salary Pending: महासमुंद जिले में बिजली विभाग के ठेका कर्मचारियों ने पांच माह से वेतन नहीं मिलने से खफा होकर काम बंद कर दिया है।

2 min read

महासमुंद

image

Shradha Jaiswal

Oct 16, 2025

CG Salary Pending: बिजली विभाग के ठेका कर्मचारियों ने काम किया बंद, कहा- वेतन नहीं तो काम नहीं...(photo-patrika)

CG Salary Pending: बिजली विभाग के ठेका कर्मचारियों ने काम किया बंद, कहा- वेतन नहीं तो काम नहीं...(photo-patrika)

CG Salary Pending: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बिजली विभाग के ठेका कर्मचारियों ने पांच माह से वेतन नहीं मिलने से खफा होकर काम बंद कर दिया है। बुधवार को बिजली विभाग के सामने जमकर नारेबाजी भी की। ठेका कर्मचारियों द्वारा काम नहीं करने से शिकायत केंद्र में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया।

CG Salary Pending: संकट में कर्मचारी दीपावली का त्योहार सामने

त्योहारी सीजन में वेतन नहीं मिलने से ठेका कर्मचारियों ने कहा वेतन नहीं तो काम नहीं। बुधवार को आक्रोश में कार्य नहीं किया। संघ के जिला अध्यक्ष संतोष पांडे ने बताया कि ठेका कर्मचारी के तौर पर हम लोग बिजली विभाग में कार्य करते हैं। पांच माह पूर्व ठेकेदार की ठेका की अवधि समाप्त हो गई थी।

इसके बाद भी फॉल्ट सुधार का कार्य हम लोग नियमित तौर पर करते आ रहे हैं, लेकिन पिछले पांच माह से वेतन नहीं दिया गया है। पूर्व में बिजली विभाग ने आश्वासन दिया गया था कि एक-दो माह में वेतन भुगतान कर दिया जाएगा।

त्योहारी सीजन में हाथ खाली

अब अधिकारियों द्वारा घुमाया जा रहा है। पिछले दिनों हड़ताल भी की गई थी। फिर भी मांगें पूरी नहीं हुई। इस कारण बुधवार से ठेका कर्मचारी कार्य करना बंद कर दिए। बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ठेका कर्मचारी चर्चा करने के लिए बिजली विभाग पहुंचे थे। लेकिन, उनकी समस्या सुनने के लिए कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था।

निराश होकर एक दिव्यांग कर्मचारी ने अधिकारी को फोन किया तो एक कर्मचारी को विकलांग कहकर अपमानित किया गया। जिससे अन्य कर्मचारी आक्रोशित हुए। बिजली विभाग के ठेका कर्मचारी लगभग 150 हैं। बिजली विभाग के ईई पीआर वर्मा ने बताया कि कर्मचारियों की तनवाह के लिए आज 24 लाख रुपए की राशि जारी की जाएगी। एक-दो दिन में वेतन मिल जाएगा।

मेंटनेंस पर पड़ेगा असर

वर्तमान में दीपावली के पहले विद्युत ठेका कर्मचारी मेंटनेंस के कार्य के लिए जा रहे थे, यह कार्य भी प्रभावित हुआ। इसके अलावा आगामी दिनों में दीपावली के लिए वार्डों में नंबर जारी किया जाना है। कर्मचारियों के कार्य बंद करने से यह कार्य भी प्रभावित हो सकता है और बिजली गुल होने पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

कर्मचारियों ने कहा कि त्योहारी सीजन में उनके हाथ खाली हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जिसके कारण परेशान हैं। लंबे समय से विभाग आश्वासन दे रहा है, लेकिन भुगतान नहीं किया गया है। वे प्रतिदिन शिकायत मिलने पर फॉल्ट को सुधारने के लिए जाते हैं। जब तक वेतन नहीं आएगा, तब तक फॉल्ट सुधारने नहीं जाएंगे।

पांच माह से नहीं मिला वेतन

कोडार कॉलोनी मौहारीभाठा के पास ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आने की शिकायत आई थी। इस कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। ठेका कर्मचारियों द्वारा कार्य बंद करने के निर्णय से दोपहर तक फॉल्ट नहीं सुधारा गया था। दोपहर तक लगभग सात शिकायतें दर्ज की गईं थी। जिसका समाधान नहीं हो पाया।

बिजली विभाग ठेका कर्मचारी रामलाल, रोशन चक्रधारी, चंद्रशेखर चंद्राकर, बलराम शर्मा, ओम प्रकाश, राकेश शर्मा, संजय चंद्राकर, नरेंद्र यादव, करण सारथी, मुकेश ओगरे, पंचराम साहू, घनश्याम ध्रुव अपनी मांगों को लेकर बिजली विभाग के दतर पहुंचे थे, लेकिन अधिकारी नहीं मिले।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 06:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / CG Salary Pending: बिजली विभाग के ठेका कर्मचारियों ने काम किया बंद, कहा- वेतन नहीं तो काम नहीं…

बड़ी खबरें

View All

महासमुंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: दीपावली पर भी जेब खाली! 2 माह से कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, दी हड़ताल की चेतावनी

दो माह से वेतन नहीं, हड़ताल की चेतावनी (Photo source- Patrika)
महासमुंद

CG Elephants: खत्म नहीं हुआ है हाथियों का आतंक! इस जिले के 17 गांवों में अलर्ट जारी, रहें सावधान

हाथी (photo-patrika)
महासमुंद

राशनकार्डों की जांच शुरू..! अब 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला होंगी परिवार की मुखिया, सशक्तिकरण की दिशा में कदम

राशनकार्डों की जांच शुरू..! अब 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला होंगी परिवार की मुखिया, सशक्तिकरण की दिशा में कदम(photo-patrika)
महासमुंद

Huge Road Accident: एक ही परिवार के 3 की मौत… गौवंश को बचाने के प्रयास में पेड़ से टकराई कार, इधर बस से उतरते समय एक की गई जान

खतरनाक सफर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
महासमुंद

CG Crime: महासमुंद के कारोबारी ने उठाईगिरी की रची झूठी कहानी, 6 लाख रुपए से भरा बैग पार कर किया ड्रामा

CG Crime: महासमुंद के कारोबारी ने उठाईगिरी की रची झूठी कहानी, 6 लाख रुपए से भरा बैग पार कर किया ड्रामा
महासमुंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.