रायपुर

Gold-Silver Rate: सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट! त्योहारी सीजन में कीमतों में हो सकता है बड़ा उछाल, जानें Rate…

Gold-Silver Rate: रायपुर में सोना और चांदी के दामों में हाल ही में अचानक गिरावट देखने को मिली है, जिससे निवेशकों और आभूषण खरीदारों में हलचल मची है।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 16, 2025

Gold-Silver Rate: सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट! त्योहारी सीजन में कीमतों में हो सकता है बड़ा उछाल, जानें Rate...(photo-patrika)

Gold-Silver Rate: सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट! त्योहारी सीजन में कीमतों में हो सकता है बड़ा उछाल, जानें Rate...(photo-patrika)

Gold-Silver Rate: छत्तीसगढ़ के रायपुर में सोना और चांदी के दामों में हाल ही में अचानक गिरावट देखने को मिली है, जिससे निवेशकों और आभूषण खरीदारों में हलचल मची है। गुरुवार सुबह बाजार खुलते ही सोने की कीमत में 500 रुपये और चांदी की कीमत में 1000 रुपये की कमी दर्ज की गई, जो निवेशकों के लिए खासा ध्यान देने योग्य संकेत है।

Gold-Silver Rate: निवेशकों के लिए सुनहरा अवसर

विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट अस्थायी है और आने वाले त्योहारी सीजन, खासकर धनतेरस और दीवाली के समय सोना और चांदी के दामों में काफी तेजी आने की संभावना है। त्योहारों में आभूषणों की मांग बढ़ती है, जिससे सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आता है। इसलिए जो लोग निवेश करना चाहते हैं या आभूषण खरीदने का सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय सही अवसर माना जा रहा है।

आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार, इस गिरावट का कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव और विदेशी मुद्रा दरों में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा, निवेशकों और दुकानदारों की खरीदारी की रणनीतियों में बदलाव भी कीमतों को प्रभावित कर सकता है।

त्योहारी सीजन में कीमतों में आने वाला है तगड़ा उछाल

वर्तमान स्थिति में, निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे दीवाली और धनतेरस के पहले इस गिरावट का लाभ उठाकर सोने और चांदी में निवेश करें। इस समय खरीदारी करने से न केवल निवेशकों को अच्छा लाभ मिल सकता है, बल्कि त्योहार के मौसम में आभूषण खरीदने वालों को भी बाजार में उचित दाम पर सामान मिल सकता है।

कुल मिलाकर, सोना और चांदी के दामों में यह गिरावट एक खरीदारी का सुनहरा अवसर बन सकती है, लेकिन विशेषज्ञों की सलाह है कि निवेश से पहले बाजार की ताज़ा स्थिति और अंतरराष्ट्रीय रुझानों पर ध्यान देना जरूरी है।

Published on:

16 Oct 2025 06:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Gold-Silver Rate: सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट! त्योहारी सीजन में कीमतों में हो सकता है बड़ा उछाल, जानें Rate…

