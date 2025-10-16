Gold-Silver Rate: सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट! त्योहारी सीजन में कीमतों में हो सकता है बड़ा उछाल, जानें Rate…

विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट अस्थायी है और आने वाले त्योहारी सीजन, खासकर धनतेरस और दीवाली के समय सोना और चांदी के दामों में काफी तेजी आने की संभावना है। त्योहारों में आभूषणों की मांग बढ़ती है, जिससे सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आता है। इसलिए जो लोग निवेश करना चाहते हैं या आभूषण खरीदने का सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय सही अवसर माना जा रहा है।