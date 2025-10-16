धनतेरस पर नहीं पड़ेगी कैश की कमी! बैंक रहेेंगे खुले, ATM एजेंसियां भी सक्रिय, SLBC और RBI ने जारी किया सभी बैंकों को सर्कुलर…

Dhanteras Special 2025: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में त्योहारी सीजन में ग्राहकों को नकदी की कमी से जूझना न पड़े, इसके लिए स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) ने सभी बैंकों को एटीएम कैश कैपेसिटी बढ़ाने और लगातार मॉनिटरिंग करने का सर्कुलर जारी किया है। पुष्य नक्षत्र में एटीएम में नोटों की कमी की शिकायत के बाद यह निर्णय लिया गया। इस बार एटीएम में 500 की बजाय 100 रुपए के नोटों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि छुट्टे की दिक्कत न हो।