धनतेरस पर नहीं पड़ेगी कैश की कमी! बैंक रहेेंगे खुले, ATM एजेंसियां भी सक्रिय, SLBC और RBI ने जारी किया सभी बैंकों को सर्कुलर…

धनतेरस पर नहीं पड़ेगी कैश की कमी! बैंक रहेेंगे खुले, ATM(photo-patrika)
Dhanteras Special 2025: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में त्योहारी सीजन में ग्राहकों को नकदी की कमी से जूझना न पड़े, इसके लिए स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) ने सभी बैंकों को एटीएम कैश कैपेसिटी बढ़ाने और लगातार मॉनिटरिंग करने का सर्कुलर जारी किया है। पुष्य नक्षत्र में एटीएम में नोटों की कमी की शिकायत के बाद यह निर्णय लिया गया। इस बार एटीएम में 500 की बजाय 100 रुपए के नोटों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि छुट्टे की दिक्कत न हो।
भीड़ और आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए बैंकों को सभी एटीएम बूथों के सीसीटीवी कैमरे सक्त्रिस्य रखने के निर्देश मिले हैं। जिन केंद्रों में कैमरे नहीं हैं, वहां नई इंस्टॉलेशन की जा रही है। सुरक्षा गार्डों को ग्राहकों की सहायता और सतर्कता के लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है।
पिछली दिवाली पर एसबीआई एटीएम से शहरभर में 38 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी हुई थी, जिससे कई बूथ खाली हो गए थे। इस बार बैंक ने विशेष टीम बनाकर सभी एटीएम को अपडेट रखने और धनतेरस पर कैश अपलोड लिमिट दोगुनी करने की योजना बनाई है। खासकर बाजार क्षेत्रों में स्थित एटीएम पर निगरानी बढ़ाई जाएगी।
दो दिनों के पुष्य नक्षत्र के दूसरे दिन बुधवार को भी ट्विनसिटी के प्रमुख बाजारों में ग्राहकों की जमकर भीड़ उमड़ी। सबसे ज्यादा रुझान सराफा की तरफ रहा। इसके अलावा गारमेंट्स की दुकाने और शोरूम भरे रहे। बुध पुष्य नक्षत्र का योग दोपहर 12 बजे तक था, जिसमें लोग बाजार पहुंचे और अपने लिए मनपसंद वस्तुओं की खरीदारी की।
इसके अलावा भी पावर हाउस के साथ तमाम प्रमुख बाजारों में देर रात तक ग्राहक पहुंचते रहे। दो दिनों के नक्षत्र में भिलाइयंस ने करीब 80 करोड़ रुपए लुटाए। इस तरह के बाजार के बाद सभी तरह के कारोबारियों को धनतेरस और दीपावली में भी शानदार रिस्पॉन्स की उम्मीद है।
लक्ष्मी पूजा को छोडकऱ सभी दिन बैंक खुले रहेंगे। एटीएम में कैश अपलोड करने वाली एजेंसियां भी काम करती रहेंगी। एसएलबीसी ने सभी बैंक मैनेजरों को धनतेरस और दीपावली पर विड्रॉल काउंटर बढ़ाने और स्मॉल करेंसी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आरबीआई से भी छोटे नोटों की अतिरिक्त आपूर्ति मांगी गई है।
