छत्तीसगढ़ में त्योहार के मौके पर खुले खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई तेज, पैक्ड आइटम्स की जांच में ढील…

अमानक पैक्ड खाद्य पदार्थों की बिक्री होने से विशेषकर बच्चों के साथ लोगों के स्वास्थ्य को खतरा बना हुआ है। बगैर नियम व कानून के नगर में बेची जा रही खाद्य सामग्री से न केवल बच्चों की सेहत बिगाड़ सकती है, बल्कि यह उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। हैरानी इस बात ही है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की सांठ-गांठ से नगर में यह कारोबार चल रहा है।