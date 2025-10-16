Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Illegal Liquor: आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई! अवैध शराब के कारोबार में पकड़े गए उपसरपंच और उनकी पत्नी

Illegal Liquor: सरसींवां में ग्राम जमगहन के उपसरपंच शिवनंदन कुर्रे और उनकी पत्नी रामेश्वरी कुर्रे को अवैध शराब के कारोबार में गिरफ्तार किया गया।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 16, 2025

अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई (Photo source- Patrika)

अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई (Photo source- Patrika)

Illegal Liquor: सरसींवां में आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम जमगहन के उपसरपंच शिवनंदन कुर्रे और उनकी पत्नी रामेश्वरी कुर्रे को अवैध मदिरा कारोबार करते हुए गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई आबकारी आयुक्त आर. संगीता के निर्देश पर कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे और जिला आबकारी अधिकारी संतराम वर्मा के मार्गदर्शन में की गई।

आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि उपसरपंच शिवनंदन कुर्रे और उनकी पत्नी अपने घर में कच्ची महुआ शराब, देशी और विदेशी मदिरा का व्यापार कर रहे हैं। सूचना की पुष्टि के बाद आबकारी टीम ने ग्राम जमगहन में उनके घर पर दबिश दी। तलाशी के दौरान, रामेश्वरी कुर्रे अपने घर में कच्ची महुआ शराब प्लास्टिक पन्नियों में पैक करती हुई पाई गई।

Illegal Liquor: मौके से 21.40 लीटर मदिरा, 3.90 लीटर माल्ट और अन्य शराब की बोतलें बरामद की गईं। शिवनंदन कुर्रे ने बताया कि वह काम से बाहर गए हुए थे, लेकिन उनकी पत्नी शराब का कारोबार कर रही थी। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)क, 34(2), 59क के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी रामेश्वरी कुर्रे को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस अभियान में आबकारी उप निरीक्षक फागुराम टंडन, विपिन कुमार पाठक और अन्य कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

