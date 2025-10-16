Illegal Liquor: आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई! अवैध शराब के कारोबार में पकड़े गए उपसरपंच और उनकी पत्नी

Illegal Liquor: मौके से 21.40 लीटर मदिरा, 3.90 लीटर माल्ट और अन्य शराब की बोतलें बरामद की गईं। शिवनंदन कुर्रे ने बताया कि वह काम से बाहर गए हुए थे, लेकिन उनकी पत्नी शराब का कारोबार कर रही थी। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)क, 34(2), 59क के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी रामेश्वरी कुर्रे को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस अभियान में आबकारी उप निरीक्षक फागुराम टंडन, विपिन कुमार पाठक और अन्य कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।