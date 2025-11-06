तीर्थ दर्शन योजना में फर्जीवाड़ा! कांग्रेस का आरोप- भाजपा नेताओं ने उठाया तीर्थ यात्रा का लाभ

fraud in pilgrimage scheme: महासमुंद जिले में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता ही पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। योजना से लाभान्वित हुए ऐसे लोगों की सूची हाथ लगी है, में भाजपा के नेता व अपात्रों को भी इस योजना के तहत यात्रा कराई गई है। योजना में फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। वहीं समाज कल्याण विभाग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक तीर्थ स्थल प्रयास, काशी विश्वनाथ व हनुमान मंदिर का दर्शन कराया गया। इसमें लगभग 323 यात्री शामिल थे।