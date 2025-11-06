Patrika LogoSwitch to English

महासमुंद

तीर्थ दर्शन योजना में फर्जीवाड़ा! कांग्रेस का आरोप- भाजपा नेताओं ने उठाया तीर्थ यात्रा का लाभ

fraud in pilgrimage scheme: महासमुंद जिले में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता ही पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। योजना से लाभान्वित हुए ऐसे लोगों की सूची हाथ लगी है, में भाजपा के नेता व अपात्रों को भी इस योजना के तहत यात्रा कराई गई है। योजना में फर्जीवाड़ा [&hellip;]

महासमुंद

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 06, 2025

तीर्थ दर्शन योजना में फर्जीवाड़ा (photo source- Patrika)

तीर्थ दर्शन योजना में फर्जीवाड़ा (photo source- Patrika)

fraud in pilgrimage scheme: महासमुंद जिले में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता ही पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। योजना से लाभान्वित हुए ऐसे लोगों की सूची हाथ लगी है, में भाजपा के नेता व अपात्रों को भी इस योजना के तहत यात्रा कराई गई है। योजना में फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। वहीं समाज कल्याण विभाग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक तीर्थ स्थल प्रयास, काशी विश्वनाथ व हनुमान मंदिर का दर्शन कराया गया। इसमें लगभग 323 यात्री शामिल थे।

fraud in pilgrimage scheme: भाजपा नेताओं ने उठाया इस योजना का लाभ

पांच दिवसीय यात्रा में महासमुंद से 52, पिथौरा से 50, बागबाहरा से 47, बसना से 40, सरायपाली से 43, नगर पालिका महासमुंद से 50, सरायपाली से 15, बागबाहरा से 6, तुमगांव से 6, बसना से पांच तीर्थयात्री रवाना हुए थे। कुछ बुजुर्ग स्वास्थ्य कारणों से भी नहीं जा पाए। इस योजना में शुरू से ही लापरवाही और गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं।

जानकारी के मुताबिक वही लोग पात्र हैं, जिनकी उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक हो, ही योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत दिव्यांग, विधवा, परित्यक्त महिलाओं को तीर्थ यात्रा कराई जाती है। लेकिन, अपात्र होते हुए भी भाजपा नेताओं ने इस योजना का लाभ ले लिया। हैरानी इस बात की है कि समाज कल्याण विभाग ने यात्रा में भेजने के पहले यात्रियों की सूची की जांच नहीं की। व्यायाता और पार्षदों को पात्र बना दिया गया।

वार्ड-24 के पार्षद एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पवन पटेल (58), उनकी व्यायाता पत्नी किरण पटेल (50), वार्ड-12 की पार्षद कल्पना सूर्यवंशी (50) व उनके पति लोकनाथ सूर्यवंशी (58), बेटी पूनम सूर्यवंशी (23), वार्ड-6 की पार्षद सीता टोंडेकर (50), तीन बार पार्षद रह चुकी और वर्तमान में महामंत्री मीना वर्मा (51), उनके पति गोपाल वर्मा (53), भाजपा नेता उमेश नसीन (58), उनका भतीजा कृष्णा नसीने (22) और कृष्णा के पिता दिनेश नसीने (53) जो अपात्र हैं।

हैरान कर देने वाली बात यह है कि भाजपा नेताओं ने पति-पत्नी बच्चों को सहयोगी बता कर तीर्थ यात्रा में शामिल किया। यात्रा कर लौट भी आए हैं। इतना ही नहीं, नगर पालिका द्वारा जारी सूची में व्यायाता को बीपीएल श्रेणी में रखा गया है और उनके पति एपीएल श्रेणी में हैं।

पात्रों को लाभ नहीं

fraud in pilgrimage scheme: ग्रामीण क्षेत्र से 75, शहरी क्षेत्र से 25 प्रतिशत, बीपीएल से 80 प्रतिशत और एपीएल से 20 प्रतिशत लोगों को लेकर जाना था। बुजुर्ग व्यक्ति के साथ सहायक के तौर पर कम उम्र के लोग जा सकते हैं- संगीता सिंह, उपसंचालक, समाज कल्याण विभाग

मुयमंत्री तीर्थ यात्रा योजना भाजपा तीर्थ यात्रा योजना बन गई है। जिन पात्र लोगों को लाभ मिलना चाहिए, उसके स्थान पर भाजपा के पार्षद लाभ उठा रहे हैं। शासकीय कर्मचारी भी बीपीएल से यात्रा कर रहे हैं- रश्मि चंद्राकर, कांग्रेस जिलाध्यक्ष

Published on:

06 Nov 2025 05:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / तीर्थ दर्शन योजना में फर्जीवाड़ा! कांग्रेस का आरोप- भाजपा नेताओं ने उठाया तीर्थ यात्रा का लाभ

महासमुंद

छत्तीसगढ़

